Cerro ganó en la agonía

Cerro Porteño superó 2-1a River Plate en los Jardines del Kelito. Con la obligación de ser protagonista, el Azulgrana arrancó ansioso e impreciso, chocando ante una sólida estructura defensiva local. Con su última línea trasponiendo la mediacancha, el Ciclón intentó presionar con fuerza poblando el campo del Kelito, pero la aglomeración de hombres hizo que la propuesta no sea óptima. Villasanti orbitó lejos de Díaz que no encontró sociedad. Tras el gol de Miranda, Cerro no dio señales de reacción, a pesar de la ventaja numérica no tuvo recursos para generar algo más que pelotazos aislados. En la complementaria, Cerro siguió cayendo en los mismos errores, hasta el ingreso de Pachi Carrizo. El volante igualó el marcador, emergiendo como el conductor por los extremos, generando espacios en el mano a mano. El Ciclón puso contra las cuerdas al de la banda roja, lo acorraló y con más empuje que fútbol pudo encontrar la victoria en la agonía, con tremendo zapatazo de Espínola. Cerro se sacudió luego de un duro golpe como lo fue la caída en el clásico, aprovechó el freno de Libertad y se puso a un punto en la lucha por el acumulativo.

