Cerro avanza segundo en su serie

El compromiso se disputó en el Arsenio Erico, y el Azulgrana que tuvo una dura lucha tras cerrar el primer tiempo en desventaja (gol de Camila) logró emparejar el marcador casi sobre el cierre con el tanto de Belén Riveros, pero un contragolpe de Bárbara Melo sentenció el compromiso.

Al cierre se definía el Grupo A, donde se encuentra Sol de América, pero ya sin chances de avanzar.

MÁS COPA. Hoy se cumple la última fecha en los Grupos C y D. En el Estadio Manuel Ferreira por la Serie C: Universidad de Chile vs. Deportivo Cali de Colombia (17:30) y Alianza Lima de Perú vs. Real Tomayapo de Bolivia (19:45). Posiciones: Deportivo Cali 6 puntos, Universidad de Chile 3, Alianza Lima 3 y Real Tomayapo 0.

En el Grupo D, en el Estadio Arsenio Erico: Capiatá vs. Corinthians de Brasil (17:30) y San Lorenzo de Argentina vs. Nacional de Uruguay (19:45). Posiciones: Corinthians 6 puntos, Nacional 3, San Lorenzo 3 y Capiatá 0.