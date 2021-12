Celeste asegura que el pedido de su destitución provino de Marito y Silvana

Indicó que la pareja presidencial quedó muy molesta por las expresiones de la legisladora que criticó la vestimenta sencilla con la que la reina Letizia de España visitó el Paraguay. Aseguró que el enojo del mandatario y la primera dama fue incluso mayor que la criticada.

Amarilla manifestó que, si bien el líder de la bancada de Honor Colorado, el diputado Basilio Bachi Núñez, fue quien impulsó la destitución, fueron el presidente y la primera dama los que le dieron “piolita”.

Reculada. Bachi no tuvo los votos, en el primer intento, para tratar la expulsión y al día siguiente, el mismo presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana, anunció que no apoyarán el pedido de pérdida de investidura por lo que decidieron retirar el proyecto.

Alliana explicó que no tuvieron cuórum porque tres diputados estaban de viaje, y que después se reunieron en bancada y hablaron con su líder, Horacio Cartes, y decidieron no impulsar la destitución, alegando que no hay necesidad de llegar a extremos. “Retiramos como movimiento, ya no vamos a acompañar el pedido de pérdida de investidura como bancada”, manifestó el legislador.

La oposición denunció que se trataba de un atropello a la Constitución y se unieron los 37 diputados de este sector para defender a la legisladora.

El argumento del cartista fue que la crítica a la reina, hecha desde la banca de Celeste, afectó al país, y que hubo otras expresiones ofensivas a otras personas en redes sociales.