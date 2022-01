Se están incluso bajando los periodos de cuarentena exigidos por contraer el virus a siete y cinco días, porque esta variante es menos peligrosa y letal, sobre todo, para la gente vacunada, según referencias brindadas por los entrevistados.

“Pienso que el país no puede parar y el Gobierno debe exigir con firmeza la vacunación o si empezar restricciones, pero no sobre toda la población, sino sobre aquella que no está vacunada”, dice Jorge Mendelzon al respecto.