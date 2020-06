Celebración atípica del San Juan Ára

La fiesta de San Juan es una de las festividades más esperadas en el Paraguay, debido a las delicias y los divertidos juegos que se pueden disfrutar en torno a esta popular celebración. A pesar de que no sea una tradición guaraní, cada año, el 24 de junio se celebra el San Juan Ára en todos los rincones del país.

La festividad tiene sus orígenes en las celebraciones del solsticio que suelen desarrollarse el 21 de junio. Posteriormente, el 24 de junio quedó como sellada la fiesta, ya que marca la fecha en que, según la Biblia, nació San Juan Bautista, seis meses antes de la víspera del nacimiento de Jesús, que es el 24 de diciembre.

TRADICIONAL. La celebración del San Juan dura prácticamente todo el mes de junio. En el popular encuentro se mezclan la tradición, la gastronomía típica y las creencias.

El fuego es el principal protagonista de la festividad, y es por eso que la mayoría de los juegos tradicionales de San Juan se desarrollan en base a prenderle fuego a varios elementos, como, por ejemplo, el tata ári jehasa, la pelota tata, el toro kandil o el popular Judas kái. Además, existen otros juegos como el popular yvyra syi, la divertida carrera vosa y el paila jeheréi.

Algunas costumbres también tienen que ver con las creencias y el amor. En las fiestas de San Juan no pueden faltar las famosas prueberas, que predicen el futuro en el amor.

Así como hay juegos tradicionales también se pueden disfrutar de las comidas típicas, que son el pastel mandi’o, pajagua maskada, mbeju, chicharõ trenzado, entre otras delicias.

¿SAN JUAN DICE QUE NO? Debido a la pandemia del coronavirus, este año las celebraciones del San Juan Ára no se llevarán a cabo, por seguridad sanitaria, para evitar las aglomeraciones de personas. Pero en cualquier caso, las delicias típicas pueden ser saboreadas en el patio de comidas del Shopping del Sol, el viernes, sábado y domingo. “Lamentablemente por seguridad sanitaria no se puede realizar ninguna actividad que convoque gente masivamente, pero el viernes, sábado y domingo los restaurantes del Shopping del Sol tendrán ventas de comidas típicas”, refiere Carolina Lenguaza, gerente de Márketing del centro comercial.

Cabe recordar que años anteriores, la celebración popular era una tradición en el Shopping del Sol. El evento beneficiaba a más de 150 entidades solidarias.

“Este tipo de evento no puede ser organizado sin cumplir los protocolos de seguridad sanitarios. Nuestros locales de ventas de comidas están realizando eficiente y estrictamente este protocolo”, asegura Carolina.

Actualmente se maneja el concepto de restaurantización de los patios de comidas, a fin de brindar seguridad a los funcionarios y clientes.

Para acudir al patio de comidas del centro comercial los comensales deben seguir algunos protocolos dispuestos por el Ministerio de Salud.

Cada mesa cuenta con un número y donde se toman los datos de las personas que acuden. Dichas informaciones valdrán en caso de observarse contagios de coronavirus.

“En el patio de comidas pueden venir libremente. Primeramente se le hace una registración a la persona con la aplicación del Shopping, donde, a través del escáner del código QR queda registrado a qué hora comiste, en qué mesa, si la persona estuvo con su núcleo laboral, familiar o de forma personal”, añade la gerente de Márketing.