Cecilia Pérez evalúa postularse a Fiscalía

La ex ministra de Justicia y actual asesora en materia de seguridad del Poder Ejecutivo, Cecilia Pérez, dijo ayer que se encuentra evaluando su posible postulación al cargo de fiscal general del Estado, puesto para el cual su nombre ya sonó en varias oportunidades. Sostuvo que aún no lo tiene decidido.

“Yo estoy evaluando, todavía no lo tengo decidido pero sí estoy evaluando, es un momento histórico, bastante difícil para la Fiscalía, es una institución muy importante, con un crecimiento exponencial que no tenía antes. Sería un acto de patriotismo presentarse en estas instancias, igual es una decisión que hay que tomar, hay que analizarla bien con mi familia”, sostuvo a la 1080 AM. A partir del domingo 16 de octubre hasta el lunes 14 de noviembre, el Consejo de la Magistratura (CM) inició el periodo de inscripciones para los que deseen postularse al cargo con miras al vencimiento de mandato de la actual titular del Ministerio Público, Sandra Quiñónez, en marzo del año próximo.