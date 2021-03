CDE: Presentan denuncia por el uso de la vía de excepción en obras

La denuncia fue presentada por el concejal municipal colorado, Celso Kelembu Miranda, ex aliado político de Prieto. “Es un contrato directo a favor de la empresa San Francisco SA, que no corresponde. Yo ya he denunciado en la DNCP, porque se usó la vía de la excepción”.

Dijo que esta figura legal permite ciertamente al intendente realizar contrato directo, pero solamente cuando hay catástrofes o peligro de muerte. “Pero no solamente es eso su delito; en este caso, hay más. Nosotros habíamos aprobado en la Junta Municipal un llamado a licitación para esas mismas obras complementarias, pero mientras tanto estaba en proceso en la DNCP, él enseguida le dio contrato directo a esta empresa”.

Insistió que no corresponde, por lo que denunció el caso. “No corresponde. Acá no hay peligro de muerte, esa adjudicación es para la construcción de 1.520 m² de caminero, iluminación, yo tengo el contrato; por ejemplo, por el caminero está cobrando G. 390.000 el m², a cualquiera le preguntás y te va a hacer a G. 90.000 el m², hay muchísimas otras irregularidades en la costanera”, aseguró el edil.

Manifestó que esta adjudicación –que benefició al empresario seccionalero Abundio López– será denunciada ante el Ministerio Público, junto al intendente Prieto. “Serán denunciados en la Fiscalía si se llega a pagar por los trabajos realizados, porque el contrato modo Covid solo se puede hacer en caso de urgencia. Las obras que fueron anuladas por la DNCP no son de urgencia, además estaba un llamado a licitación en proceso que la Junta había aprobado. Se tenía que esperar eso y no digitar a dedo a una empresa amiga para que haga esta obra en la costanera, además de ilegal es un desastre el trabajo”.

¿COIMA? Miranda también denunció a sus colegas que conforman la bancada oficialista de sacar supuestamente el 15% del anticipo otorgado al consorcio Ñande Y Potî, empresa adjudicada para la construcción de la costanera por un monto superior a los G. 11.524.788.822. Kelembu incluso desafió a sus colegas a que los denuncien.

Consultado al respecto, uno de los concejales aludidos, Hugo Benítez, negó la versión y dijo que es “mentira” que nunca se le pidió dinero a la empresa. Sostuvo que no hay ninguna denuncia, solo la realizada por Miranda. “He visto su publicación, mentira es, pueden hablar con la gente de Y Potî, con el dueño. Yo ni le conozco”, indicó el edil.

Consultado si no le va a querellar a Kelembu, dijo que no. “Para qué, cuántas querellas ya tiene Kelembu. Si le voy a querellar por las veces que dijo por todos los concejales que éramos ladrones, no va a terminar nunca. Eso lo que él busca, siempre fue su modo de operar, entonces para qué vamos a darle agua a su molino”. Benítez defendió la obra. Aseguró que todo estaba bien y en 20 a 30 días se va a habilitar.