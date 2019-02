CDE: Piden que conflicto municipal no afecte la inversión del Fonacide

Señalan que la crisis política por la que “atraviesa la ciudad bajo ninguna perspectiva puede suponer más carencias para la comunidad educativa, ya gravemente afectada en los últimos años por la inadecuada administración municipal de Ciudad del Este del 2019”. Menciona que tres licitaciones debieron ser convocadas en enero.

Aseguran que una tarea prioritaria de la Junta Municipal y la Intendencia actual debe ser el inicio de gestiones para la adecuada inversión del Fonacide. “No hacerlo sería señal de que se mantiene el desinterés en la correcta y oportuna inversión de los recursos para educación que caracterizó a la destituida administración McLeod-Zacarías”.

Los jóvenes mencionan que “la corrupción en las instituciones públicas, los actuales procesos para el llamado a elecciones, así como la lucha de poderes existentes no deben desenfocar a los ediles de sus funciones en la administración de los recursos públicos. Los estudiantes, docentes, madres y padres de la sufrida comunidad esteña no pueden seguir pasando penurias en términos de infraestructura educativa y almuerzo escolar. Es su deber asegurar la inversión del Fonacide sin irregularidad”, añade.

Saldo. En otra parte de la nota, menciona que de 2012 a 2018 la Municipalidad de Ciudad del Este recibió un total aproximado de G. 82.000 millones en concepto de Fonacide. Destaca que según la Dirección de Contrataciones Públicas (DNCP), el monto invertido en instituciones educativas esteñas desde el 2013 ronda los G. 73.000 millones.

Consecuentemente, existiría un saldo de casi G. 9.000 millones. “Esa suma responde a los datos de las cuentas bancarias del Fonacide para infraestructura y almuerzo escolar”.

La organización, dedicada a investigar y monitorear el uso de Fonacide en Ciudad del Este desde el año 2013, menciona que proveyó a la Junta Municipal toda la información necesaria para que los ediles aseguren la correcta inversión del Fonacide en las escuelas más necesitadas.

“Facilitamos adjuntas las planillas oficiales de Priorización de Instituciones Educativas del Ministerio de Educación y Ciencias. Estas planillas deben guiar la inversión del Fonacide en orden de necesidad, ninguna otra lista paralela de instituciones educativas puede guiar el uso de los recursos del fondo nacional”, mencionan desde Reacción Paraguay.

Informe menciona la desaparición de unos 200.000 dólares

El escrito expresa a la Junta Municipal que le facilitaron la edición 2018 del informe de Monitoreo de Ejecución Física (MEF) del Fonacide a Carolina Llanes, durante su trabajo al frente de la Municipalidad. “Los resultados de nuestra investigación también fueron anexados al informe final de la intervención, destacando especialmente la desaparición de unos 200.000 dólares del Fonacide del año 2012”.Sobre este punto, en una respuesta oficial a la consulta realizada al Municipio, menciona que no se realizaron obras con recursos del Fonacide en el año 2012 y el saldo de apertura en el 2013. Dicen que la Municipalidad confirmó que no se llevaron a cabo obras, pero no facilitaron información sobre el destino del recurso. Exigen a los ediles que le den el valor correspondiente a la inversión en la educación esteña en la inversión de Fonacide. “La ciudadanía está atenta a ver si se diferencia de la corrupta administración recientemente destituida. Es su responsabilidad no cometer los mismos errores que la saliente administración municipal”, señala David Rivero, director ejecutivo de la organización no gubernamental Reacción Paraguay.