CDE: Juzgado emplaza a Comuna a pagar deuda a Caja de Jubilaciones

Daño. Muchos funcionarios no pueden jubilarse ni tramitar préstamos debido a la deuda.

CIUDAD DEL ESTE

Hugo Garcete, juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Undécimo Turno, secretaría 22, emplazó a la Municipalidad de Ciudad del Este para que dentro de 10 días proceda a la transferencia de 9.035.887.302 guaraníes.

El reclamo es en el marco del juicio caratulado Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal contra la Municipalidad de Ciudad el Este, sobre juicio ejecutivo, número 101, del año 2007.

La notificación se realizó a través del oficio judicial 295, de fecha 12 de setiembre, y que fue recepcionado en el Municipio el 18 de setiembre pasado, a las 8.06.

La millonaria deuda reclamada fue establecida por el Auto Interlocutorio (AI) número 1921, de fecha 24 de octubre del año 2012, para lo cual se habilitó una cuenta judicial a la orden de juzgado.

El monto se encuentra inserto en la ordenanza municipal que aprueba el presupuesto general del Municipio para el ejercicio del año 2018 en el rubro de otros gastos “Impuestos, tasas y gastos judiciales varios”.

Ya el año pasado se remitió una notificación judicial similar, haciendo saber que el Auto Interlocutorio del 24 de octubre de 2012 fue favorable a la Caja de Jubilaciones, que reclama la deuda contraída por la Comuna durante administraciones sucesivas.

RECLAMO. El año pasado funcionarios municipales durante audiencias públicas en la Junta Municipal mencionaron que la deuda acumulada es desde 1998 hasta 2001, correspondiente a la gestión de Juan Carlos Barreto, y de los que le sucedieron en el cargo, Alicio Peralta y Eduardo Morales.

Debido a esta deuda muchos funcionarios no pueden jubilarse ni tramitar préstamos ante la institución. Varios ex trabajadores también están en la misma situación y no pueden retirar sus aportes jubilatorios.

El año pasado un oficio judicial de este mismo juez llegó a la Junta Municipal ordenando que la deuda reclamada por la Caja de Jubilaciones sea incluida dentro del presupuesto. Los concejales opositores cuestionaron la inacción de la administración, primero de Javier Zacarías y después de su esposa Sandra McLeod, que permanece en el poder desde 2001, para solucionar el drama judicial. Apuntaron a que con la dilación del tema solamente se logró incrementar los intereses.

Antecedentes. De acuerdo con los datos, en el año 1999 las partes llegaron a un acuerdo. El documento fue homologado por sentencia definitiva número 385 del 3 de junio de 1999. Entonces el monto reclamado era de G. 2.709.000.000, pero la institución municipal finalmente no cumplió, judicializándose de nuevo el caso con un juicio ejecutivo. Así se estableció en el año 2012 la deuda, ya con los intereses acumulados, en 9.035.887.302 guaraníes.

Pese a que la Comuna apeló, la sentencia fue confirmada. Debido a que la Municipalidad no está al día, la Caja Jubilaciones no puede otorgar préstamos a funcionarios y se dificulta el proceso jubilatorio de aquellos que ya cumplieron con los requisitos establecidos en ley.