CDE: Sin debate, mayoría aprueba rendición de cuentas de intendente

En medio de denuncias de parte de los concejales colorados, de que no tuvieron acceso al documento de rendición de cuentas para analizarlo, se aprobó el jueves pasado la rendición de cuentas del intendente Miguel Prieto Vallejos, correspondiente al año fiscal 2021.

Como era de esperarse, la mayoría oficialista dio luz verde al documento sin ningún tipo de análisis y debate en el seno de la legislatura. Las comisiones asesoras de Legislación y de Hacienda y Presupuesto recomendaron la aprobación.

Votaron a favor los 7 concejales de la bancada oficialista conformada por Alison Anisimoff, Sebastián Martínez, Valeria Romero, Óscar González, Víctor Torales y la liberal María Portillo. Votaron en contra los concejales colorados Ernesto Guerin, Liz Magnolia Pereira, Jaime Méndez y Federico González, se abstuvo Richar Alfonzo.

Según el dictamen, se recibieron todos los documentos requeridos desde la Intendencia para el análisis. La ejecución revela un importante déficit entre lo presupuestado y ejecutado. Del presupuesto inicial de G. 235.000 millones se ejecutó el 72%.

Rubros como el impuesto inmobiliario, que estaba presupuestado en G. 42.000 millones, se ejecutó el 93%. Otro, como el impuesto a la patente del rodado, de G. 5.000 millones se alcanzó 69%. En tanto el impuesto a la construcción estaba previsto recaudar G. 8.000 millones se ejecutó lo que equivale al 52%. En tanto en lo que respecta al impuesto a fraccionamiento de tierra solo llegó al 29%. De los G. 2.000 millones, recaudaron 584.934.115.

“Nosotros no tuvimos acceso a ese documento. Tenemos derecho a tener acceso”, reclamó la concejala colorada Liz Pereira, a lo que contestó el presidente de la Junta Municipal, el oficialista Pedro Acuña, que ellos sí tuvieron acceso y que trabajaron con el documento toda la semana.

Acuña prácticamente evitó cualquier debate y solo atinó a decir que se consigna en acta el pedido del concejal Guerin, quien además de rechazar, solicitó copia del dictamen y el mensaje del Ejecutivo que contenía la rendición de cuentas.

Guerin aseguró que el intendente Prieto, con su mayoría en la legislatura, hizo aprobar la ejecución presupuestaria a espaldas del pueblo. “Y sucedió nomás lo que sospechaba. Los 7 concejales rastreros del intendente Prieto aprobaron la ejecución presupuestaria del ejercicio fiscal 2021, que desde todo punto de vista está viciado de irregularidades”.

Dijo que de manera insistente solicitó una copia del documento pero no le entregaron. “¿Si esto no es oscurantismo, el oscurantismo dónde está? El oscurantismo que la Municipalidad de Ciudad del Este tiene una ejecución presupuestaria a conveniencia de Prieto, ya que no se socializa el documento. Prieto guardó para sí mismo el documento dando la espalda a su propio equipo político y a toda la ciudadanía, lo que es peor”.

Wilson Ferreira

CIUDAD DEL ESTE