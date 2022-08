CBI convoca a Pérez y a José Luis Chilavert

La agenda de convocados está integrada por el ex jugador José Luis Chilavert; y la ministra asesora en Asuntos de Seguridad de la Presidencia, Cecilia Pérez Rivas.

No se dieron más detalles sobre los pormenores de esta reunión, pero se alegó que no hubo una convocatoria el martes pasado porque supuestamente se iban a dedicar a revisar los documentos presentados a la Comisión. Sin embargo, el titular de la misma, Jorge Querey, estuvo más abocado últimamente a la situación del ex presidente y senador Fernando Lugo, quien sigue internado, tras un cuadro de ACV.

En principio, hubo un pedido por parte de la CBI para que el próximo martes, mediante una notificación al juez, pueda estar en la reunión el ex presidente Horacio Cartes, pero el pedido quedó pendiente en la Corte.

Cabe recordar que la ministra de la Corte Suprema de Justicia Carolina Llanes, quien integra la Sala Penal, se inhibió de definir a un juez que estudie el pedido de auxilio para que el ex presidente Cartes comparezca ante la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) sobre Lavado de Dinero. Ante la inhibición de Llanes, la Sala Penal fue integrada por los ministros Luis María Benítez Riera, Manuel Ramírez Candia y César Diesel.