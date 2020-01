Causa por coima no avanza en Fiscalía por inhibiciones

Los aparatos celulares de los procesados en la investigación de la trama de supuesta recaudación paralela en la Municipalidad de Asunción no han sido aun peritados por la imposibilidad de conseguir una orden judicial. Lo dijo ayer la fiscala Stella Mary Cano a la Monumental 1080 AM.

En diciembre pasado, Cano imputó a seis personas por tráfico de influencias, lesión de confianza y coacción, en el marco de las investigaciones de un supuesto sistema de recaudaciones paralelas en la Comuna capitalina, que fue denunciado por el dirigente de izquierda Camilo Soares.

Los imputados son el ex jefe de Gabinete de la Comuna capitalina, Carlos Mancuello, y al funcionario Víctor Ocampos, por lesión de confianza y tráfico de influencias. El ex director de Recursos Humanos de la Municipalidad, Aureliano Servín, y la ex diputada Rocío Casco fueron imputados por tráfico de influencias, coacción y coacción grave.

Las imputaciones llegaron luego de allanar una comitiva fiscal la oficina de Manuel Mancuello. Las investigaciones iniciales se dieron sobre un supuesto caso de tráfico de influencias y coacción que involucraba a funcionarios comunales. Luego se comenzó a indagar un supuesto grupo de recaudación paralela integrado por cercanos al ex intendente Mario Ferreiro.

En ese contexto salieron a luz extractos de chats de un grupo de red social denominado “Asado de fin de semana”, donde presuntamente se “cocinaba” la recaudación paralela. La extracción de esos datos es importante porque son los elementos más relevantes para la investigación, declaró Cano. Sin embargo, la Fiscalía no puede conseguir la orden judicial para proceder al análisis técnico y científico de los aparatos porque el juez Gustavo Amarilla se inhibió de entender en la causa, alegando causal con el abogado Alvaro Arias, defensor de Rocío Casco, explicó la agente.

La jueza Alicia Pedrozo, en cuyo juzgado recayó el expediente, impugnó la inhibición de su colega y la decisión pasó a Cámara de Apelación. Pero habrá que esperar para saber qué juez dará la orden, por vacaciones de feria de algunos magistrados.

POLITICA. Para Ferreiro, el allanamiento en la Municipalidad formó parte de una guerra política, ya que la denuncia que desencadenó en la intervención fiscal fue presentada por Camilo Soares. Pero días más tarde tuvo que renunciar a la Intendencia al verse salpicado por las denuncias y ante la amenaza de una intervención de la Municipalidad.