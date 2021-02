Cateura: Experto asevera que nuevo vertedero debe estar en el Chaco

La Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Asunción plantea el cierre definitivo del vertedero de Cateura. Expertos sostienen que la ubicación del vertedero de Cateura desde el punto de vista geográfico no cumple los requisitos, tanto por su cercanía con el cauce hídrico así como a la comunidad.

Además señalan que el lugar de disposición final de la basura debe ser en el Chaco, ya que el suelo es más factible para implementar el relleno sanitario porque las condiciones de impermeabilidad del suelo ayudan para el proceso de tratamiento de residuos.

El técnico en medioambiente Jorge Abbate indicó que anteriormente ya se había programado el cierre definitivo y se tenía pensado instalar el vertedero en la ciudad de Villa Hayes, pero que por una guerra comercial y problemas políticos de por medio no se llevó a cabo este traslado.

“El vertedero del Chaco es bastante apto porque es tierra arcillosa y es bastante impermeable, porque así los líquidos que despega la basura no penetran tanto en el subsuelo, entonces es lo ideal para colocar un relleno sanitario. Los requisitos ideales para un lugar de disposición de residuos es que sean lugares altos con áreas arcillosas ubicados a no más de 40 km del lugar donde se genera la basura, sin humedales cerca. Probablemente en la Municipalidad de Villa Hayes por razones políticas pusieron trabas. En este momento tenemos una guerra comercial, porque yo creo que la empresa Farol que maneja el otro vertedero situado en Villa Hayes lo que quiere es quedarse con toda la basura de Asunción, recordemos que Empo tiene un contrato con la Municipalidad de Asunción de 30 años y todavía no se cumple el plazo, es una constante guerra comercial y hay problemas políticos de por medio”, refirió el profesional.

criterios. Abbate mencionó que uno de los criterios importantes para implementar un lugar para disposición final de residuos es que no haya poblaciones cercanas y que la planta de transferencia debe continuar en Cateura.

“El nuevo lugar de relleno sanitario no puede estar más de 40 kilómetros del lugar donde se genera la basura porque es poco rentable y se gasta mucho dinero para trasladar. Hay que tener en cuenta que un relleno sanitario bien operado no tiene por qué generar problemas“, aseveró Abbate.

Por otra parte, la médica química Laura Flores sostuvo que el impacto de las basuras en zona de humedales es altamente nocivo.

“En primer lugar está el riesgo de inundaciones en las áreas cercanas a los ríos. Además de ser fuentes de contaminación, para los cauces hídricos, impactos a la salud de las personas. Los contaminantes pueden migrar a las matrices de agua; sedimentos, aire y suelo, y afectar a las personas y a la fauna y flora”.

Acerca de la distancia de los cursos hídricos, áreas inundables, manantiales y bañados, explicó que esta debe ser mayor a 200 metros.

“Asimismo, deberán tener 1.000 metros de distancia entre el vertedero y las áreas de protección ambiental y cultural. En lo que refiere a zonas urbanas, la distancia se establece con relación a la cantidad de habitantes, menor a 5.000 habitantes, debe ser de 500 a 2.000 metros.”, remarcó.

fiscalización ambiental. El jueves se realizó la fiscalización y monitoreo ambiental de cursos de agua del Bañado Norte por parte de la Dirección General de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Asunción en el marco de acciones para restaurar los territorios que producen agua dulce en la capital.

La intervención fue realizada en la zona de la laguna Kamba Jahoga, en el Bañado Norte, y en el recorrido se constató que existen familias ocupando de manera irregular el curso de agua en lagunas de los bañados Cateura, Norte y Sur, a través del relleno con todo tipo de residuos tales como escombros, restos de podas, plásticos de todo tipo. Lo que buscan es recuperar el lugar poluido.