Cateura: Estudio de viabilidad se asignó a ex director denunciado por dudosa fortuna  

La falta de diseño y costo de lo que será la planta de transferencia, para el proceso de reciclaje en el predio de Cateura, fue uno de los puntos más cuestionados.

Genera además suspicacia que el encargado de elaborar el estudio de viabilidad, sobre identificación de alternativa de solución, es el ex mano derecha del intendente, Óscar Nenecho de Rodríguez, Wilfrido Cáceres, quien estuvo en el ojo de la tormenta tras los sospechosos procesos de compras Covid-19 y al darse a conocer la lujosa mansión que construyó en plena pandemia.

Según la Contraloría General de la República, se observó que dicho ex director de administración y finanzas y luego jefe de gabinete tuvo movimientos bancarios superiores a los ingresos legales que pudo obtener. Recientemente presentó una denuncia contra Cáceres ante el Ministerio Público por supuesto enriquecimiento ilícito, acompañada de una serie de observaciones por las inconsistencias detectadas en el examen de correspondencia de la declaración jurada de Cáceres, quien no pudo justificar su fortuna.

“Imagínense, en ‘20 días’ se elaboró el trabajo técnico de viabilidad para determinar la necesidad de una concesión por USD 170 millones. ¿Y quién se encargó de hacer ese trabajo? El ex director salpicado por el escándalo de los detergentes de oro”, expuso en las redes sociales el concejal Pablo Callizo (PQ).

En el documento difundido, de fecha 17 de mayo, aparece el pedido realizado por varios directores municipales que integran la Comisión de Planificación y Evaluación de la Concesión del Servicio de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos. La solicitud fue un día después de esta conformación. El pedido, “con base en antecedentes históricos e información estratégica” fue que sea culminado en un plazo de 20 días hábiles.

Los directores firmantes fueron: Federico Mora, jefe de Gabinete; Cinthia Guerreño, de Gestión Ambiental; Benito Torres, de Asesoría Jurídica; Edwin López Cattebeke, de Administración y Finanzas; Fernando Chávez, Servicios Urbanos; Antia Franco, de Hacienda; Ana María Morel, de Área Social; y Alice Delgadillo Servín, de Adquisiciones.

Planta de transferencia. Para el concejal Callizo, iría contra la ley concesionar una obra que no cuenta con diseño, plano y cómputo métrico. La respuesta desde la Intendencia, según el edil, es que aún se trabaja sobre dicho punto. “Pero nos parece irresponsable no tener eso concluido antes de aprobar el pliego. No se debería realizar el llamado antes de tener el proyecto terminado. Pueden solicitar que se modifique o que la empresa haga otra propuesta, pero debe existir por lo menos un diseño y un costo. Porque de eso va a depender el costo del servicio”.

En el mismo pliego también se contempla el llamado para la disposición final. Actualmente la basura va al relleno de la firma El Farol en Villa Hayes, vía contrato por emergencia. La empresa tiene las de ganar la concesión por dos décadas.

Objeciones al pliego

1 No figura informe de disponibilidad presupuestaria de la Municipalidad.

2 No figura dictamen de precio de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC).

3 No aparecen comunicaciones a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), antes de pasar por la Junta.

4 El pliego no incluye el diseño ni el costo de la planta de transferencia.

5 No se exige experiencia constructiva a la empresa para la planta de transferencia.

6 El valor del pliego de bases y condiciones es de G. 35.000.000.