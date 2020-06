Casos sin nexo no dan tregua y el virus se esparce por todo Central

Ayer se reportaron cinco más en distintos puntos del país, siendo el Departamento Central el más asediado por este mal: El virus está activo en 13 de los 19 distritos.

En lo que va del mes de junio ya suman 32 casos sin nexo –a nivel nacional– y en la última semana (del 15 al 22 de junio) se registraron 18 infectados, a través de esta silenciosa forma de dispersión del Covid-19.

Dentro de los contagios en la comunidad, a su vez, un total de 72 personas se infectaron por contacto conocido, en los últimos siete días. Pero, reuniendo al conjunto de casos que se dieron en lo que va del presente mes, este número sube a 220 contagios.

El decimoprimer departamento encabeza el ránking consolidado de casos positivos con 193 confirmados (ver infografía). Y está segundo en el mapa de los casos activos del nuevo coronavirus con 46 positivos, solo por debajo de Paraguarí (62).

El ministro de Salud, Julio Mazzoleni, informó que ayer 13 dieron positivo: 6 contactos, 2 del exterior y 5 sin nexo. Totalizando así, 1.392 casos de Covid. Hay 9 internados, uno en terapia intensiva. Con 32 nuevos recuperados ya son 903 en total.

patrón de contagio

Ante la amenaza invisible de los sin nexo, desde el Ministerio de Salud Pública (MSP) llaman a “disminuir el número y diversidad de contactos” que cada quien mantiene para evitar una escalada de esta forma de diseminación del virus.

Pasa que en el árbol epidemiológico que construyen, con cada caso comunitario, notaron que el “patrón de contagio” está vinculado a actividades como encuentros sociales o familiares y no, precisamente, al ámbito laboral.

La Dra. Adriana Amarilla, directora de Promoción de la Salud, afirma que por estos acontecimientos insisten en la necesidad de no bajar la guardia en la propia casa.

Determinar un caso sin nexo –dijo– requiere de un constante monitoreo y vigilancia. “Se les vuelve a citar, a hacer las preguntas. Muchas veces las personas se olvidan dónde estuvo: Se pudo ir a otro barrio a hacer una cuestión particular y ahí hay un brote o un caso. Después están los sin nexo de actividades que no están recomendadas y, sin embargo, se hacen”, expuso en referencia a que cuando la gente se relaja va aumentando la diversidad de sus contactos y sin tomar medidas de prevención.

“Si me encuentro con personas que no forman parte de mi grupo de trabajo y no solo eso, sino que hay gente que vive en otra ciudad, donde todavía no se sabe si hay circulación comunitaria; viene a mi encuentro, ella asintomática, el resto nos contagiamos y llevamos los brotes a nuestras casas, a los lugares de trabajo, a otros barrios y cuando eso ya se disemina de manera exponencial, es complicado”, expuso y repasó la máxima que se impone esta época de pandemia:

“Cualquiera podemos ser agentes contaminantes. Entonces, más que nunca lavarse las manos, usar tapabocas, distanciamiento físico, disminuir mi número de contactos y dejar los datos donde voy, así como evaluar los riesgos que soy capaz de tomar”.

Las cifras

1.392 casos de infectados por coronavirus se registró hasta ayer en Paraguay, de los cuales 903 ya han logrado recuperarse.

252 contagios comunitarios –entre contacto y sin nexo– se dieron a nivel país desde que empezó el mes de junio.

476 casos activos de coronavirus hay en todo el país, según datos difundidos por el Ministerio de Salud.