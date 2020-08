Caso Vivi: “Quiero que la Justicia se ponga un minuto en mi lugar”

Tras cuatro años del fatídico procedimiento en el que varios agentes de la Senad, en Nueva Italia, rociaron a balazos la camioneta en que la pequeña Vivian Paredes Zanotti iba con sus abuelos y su tío, todavía no se logró la condena de los responsables.

Esta vez, los abogados de Ignacio Sosa Pineda, Nicolás Cáceres Oviedo y Luis Ángel Servián presentaron un nuevo recurso dilatorio que suspendió el juicio que debía proseguir ayer, luego de dos años de haberse interrumpido la última vez, en julio del 2018.

Las defensas apelaron el rechazo del Tribunal de Apelación de los recursos presentados contra la decisión de la jueza Dina Marchuk, en el cual se fijaba la fecha de ayer para la continuación del litigio.

Teniendo en cuenta esto, el Tribunal resolvió enviar los antecedentes a la Superintendencia de la Corte en relación a las constantes chicanas, según confirmaron fuentes de la investigación.

La causa actualmente lleva el fiscal Enrique Gómez, luego de que la fiscala Leticia Noldin se haya inhibido.

SIN JUSTICIA. Miguel Paredes relató ayer que parece una burla lo que considera como chicanas. “Hacen como si fuera que no pasó nada. No da gusto ir con la esperanza y después se suspende”.

“Hoy quiero que la Justicia se ponga un minuto en mi lugar. En estos últimos años muchos casos ya se resolvieron y son hechos que ocurrieron después. Solo quiero que los responsables paguen”, dijo el padre de la niña.

Apuntó que a partir de ahora no se sabe cuándo se va a continuar nuevamente el juicio, ya que de la última vez, dos años se tardó.

CUATRO AÑOS. El 18 de junio del 2016 le quitaron un pedazo de vida a la familia Paredes Zanotti, que no se va a recuperar más.

La camioneta en que paseaba la pequeña con sus familiares fue atacada por agentes de la Senad, que realizaron alrededor de 26 disparos, de los cuales tres alcanzaron a su tío, que logró sobrevivir, y solo uno recibió la pequeña, que fue la bala mortal.

El padre comentó que a medida que pasan los años, más le extraña a su pequeña. “Ellos me quitaron lo que más quería, me arrebataron lo que más amaba y ya no voy a poder llevarle a la escuela a mi hija, solo queremos justicia”.

Fue tajante al decir que él como policía considera que los agentes actuaron mal, que no hay explicación del acribillamiento.