Caso Juliette: Óscar Tuma se aparta por discrepancias con el padre de la niña

Según Tuma, el hombre le pide querellar solo al padrastro Reiner Helmut Oberuber y no así a la madre Lilian Zapata, madre de la niña, y para él hay convicción de que la misma tiene responsabilidad en el hecho.

“Lo que decidí tomar. Ingresamos a esta causa para trabajar en base a la verdad y no en base a sentimiento. Respeto el sentimiento del padre de Juliette, no puedo juzgar lo que él pueda sentir por su ex pareja”, expresó el abogado.

Según explicó el profesional del derecho, él está convencido de la responsabilidad de Zapata en la desaparición de la niña, así como de su padrastro alemán.

También se expresó a favor del trabajo de los agentes fiscales que están indagando en el caso, augurando resultados positivos para los próximos días. “Pronto van a saber todo. Sé del trabajo que están haciendo los fiscales para esclarecer esta causa”, añadió.

El profesional admitió que no tenía un acuerdo contractual con el padre biológico de la niña desaparecida y que había ingresado a formar parte del caso por invitación de la organización “Ni un niño más”.

Sobre el padrastro de la niña, que espera en el Departamento Judicial de la Policía para pasar a una sede penitenciaria, dijo que es mentira que haya recibido alguna denuncia, como lo había dado a entender su abogado.

mensaje. Por último, confesó que le duele tener que dejar este trabajo e hizo un llamado a Lilian Zapata, madre de Yuyu: “Lilian tiene conocimiento de lo que ocurrió. Ella no está hablando, ella se cerró. Si ella está amenazada, si es responsable de un hecho culposo o doloso, yo le digo que la estrategia está errada”.

Óscar Tuma integraba un equipo de abogados junto a Alberto Poletti y Graciela Noguera, que siguen siendo representantes legales de Le Droumaguet, quien reside en Suiza.

La niña lleva 52 días de desaparecida. La vieron por última vez el 15 de abril en Monte Pacará, Emboscada, lugar a donde fue a vivir con su madre y su padrastro unos días después que se haya declarado la cuarentena sanitaria.