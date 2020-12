Caso audios: Mañana declara Jorge Oviedo Matto en el juicio

El Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Juan Carlos Zárate, Héctor Capurro y María Fernanda García de Zúñiga podría dar ya la sentencia del caso este miércoles 23, ya que el juicio está en los alegatos finales.

En esta causa, están acusados el ex legislador Óscar González Daher, el ex ministro del Interior Carmelo Caballero y el ex secretario del Jurado Raúl Fernández Lippmann, por tráfico de influencias y asociación criminal, mientras que el ex senador Jorge Oviedo Matto está acusado solo por tráfico de influencias.

INCERTIDUMBRE. En este caso, no se sabe con certeza qué podría definir el Tribunal, ya que hubo críticas a las pruebas presentadas por los fiscales Natalia Fúster, Rodrigo Estigarribia y Sussy Riquelme.

Además, saltó a luz en la sesión del Senado transmitida en vivo que el legislador Antonio Barrios compartió un almuerzo con personalidades políticas famosas, como el ex presidente Horacio Cartes y quien está acusado en el caso de los audios filtrados, Óscar González Daher.

Estas imágenes demostraron un alto riesgo de que continuaría la impunidad, según denunciaron.

Lo que está en peligro, es que el juicio tenga el mismo revés que en el caso de Raúl Fernández Lippmann, en el que la Fiscalía no pudo probar el enriquecimiento ilícito por inconsistencias en la acusación fiscal.