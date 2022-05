Casi 4.000 organizaciones sin fines de lucro fuera del radar de Seprelad

Esta cantidad surge del cruce de datos del registro de sujetos obligados de la Seprelad y de contribuyentes que registran tipo de sociedad, sin fines de lucro, de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET).

Las organizaciones sin fines de lucro no cuentan con supervisor natural, a diferencia de otros sujetos obligados, como las cooperativas, por ejemplo, entidades que son supervisadas por el Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop), o el sector bancario, financiero y cambiario, por la Superintendencia de Bancos, que deben inscribirse en la Seprelad.

El registro de sujetos obligados de la Seprelad se creó por Resolución N° 218 del año 2011.

En este registro deben inscribirse todas las organizaciones sin fines de lucro activas en el territorio nacional, sin importar su finalidad, tamaño, zona geográfica ni composición; excepto, los partidos y movimientos políticos.

A la fecha están inscriptas 6.262 organizaciones, según expone la institución en su portal. Esta cantidad no se compadece con el total de entidades sin fines de lucro, de acuerdo con los registros de la SET.

Según informó esta dependencia de Hacienda, existen 10.089 organizaciones con el RUC en estado activo.

Sobresale en el informe obtenido vía solicitud de información pública que solo en Asunción hay 1.852 organizaciones sin fines de lucro. Seguida por Central, asiento de 1.559 entidades, e Itapúa, donde 1.172 declararon domicilio.

EN ESTUDIO

En agosto del año pasado, un grupo de más de 40 organizaciones sin fines de lucro presentó a la Seprelad una propuesta para la segmentación del sector.

La idea es que la institución establezca una regulación, con respecto a prevención de lavado de activos, que sea proporcional al tipo de entidad. “Lo que con el estudio se propuso a Seprelad es iniciar un trabajo en conjunto, con el propósito de consensuar los indicadores a ser evaluados para poder segmentar a las entidades, y a partir de eso, establecer una regulación como propone la recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que sea focalizada y proporcional de acuerdo con el nivel de riesgo y al tipo de sujeto obligado que es, en este caso, el segmento de organizaciones sin fines de lucro”, manifestó a ÚH una experta en materia antilavado que trabajó en la propuesta.

Al respecto agregó que no es lo mismo regular o establecer mecanismos de regulación para una asociación de cooperadora escolar, que es una organización sin fines de lucro, que para un club deportivo, que tiene un propósito y una finalidad diferente. “La resolución que está vigente para el sector de organizaciones sin fines de lucro es la sectorial, que es la 453 del 2011, es una regulación de talla única para todo el universo”, explicó.

En el documento se menciona además la situación de escasa inscripción en el registro de sujetos obligados de Seprelad. Al momento del estudio se tenían 5.208 organizaciones registradas contra 22.806 activas, según la SET. “Como sujeto obligado tengo el deber de inscribirme. Obviamente, mientras no me inscriba, Seprelad no me va a tener en el radar”, aseveró.

En ese sentido, consideró que si una entidad no se allana a las medidas de control, corre el riesgo de ser vulnerada para cualquier tipo de actividad ilícita. Otros sectores bajo la supervisión de Seprelad son casas de empeño, inmobiliarias, remesadoras, automotor, entre otros.