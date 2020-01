Casco ironiza sobre “sponsor” de Camilo diciendo que daña “al pulmón”

La ex diputada Rocío Casco, quien está imputada por tráfico de influencias, coacción y coacción grave, se presentó ayer ante el Ministerio Público pero se abstuvo de declarar. La ex legisladora está denunciada en el marco del caso de supuesta recaudación paralela en la Municipalidad de Asunción. Casco indicó que no declaró porque considera que no hay condiciones para el debido proceso.

“¿Por qué planteó esto? Porque tengo que mirar quién es el denunciante, quién es el sponsor del denunciante y sobre todo cómo se va desarrollando esta causa, con una fotocopia de un supuesto screen, con un audio editado, con una foto antigua. Entonces, con esos elementos se organiza toda esta causa, que tiene más de investigación política que de investigación para transparentar. Yo soy la primera interesada en que todo esto se aclare”, señaló.

Reiteró que Camilo Soares, protagonista de la denuncia en su contra, está patrocinado por Horacio Cartes. “El sponsor de Camilo, lo único que les puedo decir es que hace mucho daño al pulmón”, refirió aludiendo a Cartes, quien es un conocido empresario tabacalero.

Agregó que se presentó ante el Ministerio Público para seguir con el proceso. Recordó que la Fiscalía tiene seis meses para investigar. “Voy a solicitar, aunque tengo mis dudas, que se respete conmigo todo el debido proceso, con todo lo que tiene que ver, no solamente los plazos procesales, sino también con todo lo que tenga que ver la declaración indagatoria, los momentos para el mismo. Ustedes saben que en cualquier momento yo puedo solicitar incluso esa declaración”, explicó Casco.

FANTASÍA. Por otro lado, la ex diputada se refirió a la denuncia que pesa en su contra, la cual fuera presentada por el ex titular de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Camilo Soares. “(Las denuncias de Camilo Soares) son fantasiosas, no solamente poco serias. Su odio político hacia mi persona no tiene límites evidentemente”, manifestó Rocío Casco.

Igualmente, sobre el audio donde supuestamente busca incriminar a Camilo, acusó que es un audio editado. “En primer lugar yo no busqué incriminar a nadie, muchísimo menos a Camilo Soares. Nunca fue mi intención, no conozco posibilidad alguna que yo tenga, en ningún lugar, de hacer y de tener la capacidad de operación política que desarrolló este señor Soares”, aseveró.

Dijo que Camilo está presentando “un show mediático” con su coimputado, quien hoy en día es su codenunciante, quien “formaba parte de su equipo en la unidad operativa en la Secretaría de Emergencia Nacional en el pasado”.

Indicó que respeta el trabajo de los periodistas pero reiteró que la denuncia de Camilo es un espectáculo. “Me sustento en estas tres cosas: una fotocopia de un supuesto screen, no existe; un audio editado; y una foto antigua. ¡Imagínense! Armar con una fiscal una causa como esa. Hacer un allanamiento en la Municipalidad. Y tengo que volver a aclarar esto. Yo no soy funcionaria municipal, no estoy contratada. Camilo es tan estafador que probablemente es capaz de estafarle a esta propia fiscal”, lamentó Casco.