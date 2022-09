Casas de cambio piden al BCP que destrabe la exportación de dólares

Esto ocurre, según comentó Mendoza, pese a que los billetes en cuestión siguen contando con valor y vigencia. El titular del gremio de casas de cambio comentó que las mismas son presionadas por los agentes económicos y por el Banco Central del Paraguay (BCP) inclusive para recibir los billetes rechazados en los bancos de plaza, pero que se ven limitadas para el efecto debido a que luego no tienen cómo operar de nuevo con esas divisas.

Añadió que una solución al tema de los billetes rechazados sería que las casas de cambio puedan exportar los dólares estadounidenses en efectivo al exterior, para lo cual ya cuentan con potestad legal y hasta con las corresponsalías necesarias. De esta forma, podrían recibir los billetes extranjeros y enviarlos a su origen (EEUU) u otros mercados donde puedan circular. Sin embargo, en la práctica este tipo de operaciones no se pueden realizar actualmente porque el BCP no les otorga el visto bueno correspondiente, según lo que denunció.

Efectos. Emil Mendoza dijo que el rechazo de dólares es un factor causante de inflación, teniendo en cuenta que la cotización del billete “intacto” sube y una cantidad importante de divisas no pueden circular, pese a tener vigencia legal, porque no tienen aceptación en el mercado. “El dólar sube porque faltan los billetes en condiciones perfectas, y eso crea inflación. Son más o menos USD 100 millones los que están fuera del sistema, parados”, estimó.

A su vez, el presidente de la Asociación de Casas de Cambio comentó que se crea un mercado informal en las calles, ya que los cambistas no registrados aceptan los billetes, pero a una cotización menor que la de las pizarras cambiarias. “El cambista en la calle toma los dólares porque ellos tienen la facilidad de guardar en cartera o maletín y llevar a la Argentina, donde tiene curso normal, o Uruguay. Nosotros no podemos hacer eso porque los dólares están en un sistema contable, digamos, en el que nosotros tenemos que darles salida a través de operación de cambio, y al no poder operar con el exterior no podemos vender”, dijo.

Para Mendoza, hay una suerte de discriminación hacia las casas de cambio que se basa en prejuicios y no en las prácticas de estas empresas.