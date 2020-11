Casañas Levi afirma que la idoneidad debe importar más

“No podemos tener más asesores que no son del Partido Colorado. Este asesor del Ministerio de Educación Casañas Levi ha criticado que hayamos saludado al presidente en su cumpleaños”, refirió Gómez en la convención virtual.

“Trabajamos para ejercer el poder; el poder se ejerce con los mejores hombres colorados y no con hombres que cuestionaron a la ANR. No podemos permitir que gente que no quiere al partido siga en el gobierno del Partido Colorado”, agregó Gómez, quien en la anterior convención ya había pedido a Horacio Cartes que destituya a todos los ministros que no son colorados.

Casañas Levi había escrito en Twitter: “El culto salamero a la persona que ocupa un cargo es una de las herencias nefastas que padecemos”.

Ante el pedido del convencional, dijo que cree que todos “los paraguayos tenemos derecho a ocupar un cargo público según idoneidad. Y que tenemos derecho a opinar. Mi crítica no fue al presidente, sino al acto de los manifestantes”.

Un solo convencional de nombre Canuto Insfrán secundó el pedido de Gómez, pero en otros términos. Insfrán dijo que “aquellos que no tienen voluntad de acompañar al gobierno sin crear roncha política deben ser echados”.

El convencional cuestionó a los funcionarios que aprovechan sus cargos para robar al Estado y pidió que todos aquellos “mondaha” sean destituidos.

Cabe recordar que Gómez era crítico a la prórroga de mandato y recientemente cambió de opinión.