Casadeños marchan por intento de desalojo de Secta Moon

Para el presidente de la comisión de tierra Raúl Lagraña el problema de tierra de los Casadeños es una cuestión de estado y que el Gobierno debe solucionar y no la Secta Moon valiéndose de jueces para despojar de sus casas y parcelas a los habitantes, no vamos a permitir que estos extranjeros no quiten los lugares que nos corresponden hace más de 100 años de existencia del pueblo, lamento que haya jueces que se prestan a la jugada de los Moon que en 20 años de haber supuestamente comprado las tierras de Puerto Casado no produjeron absolutamente nada. AM