Cartistas azuzan, pero siguen especulando el escenario

Los cartistas estuvieron presentándose en sus redes sociales como los más indignados contra la gestión de Mario Abdo, en medio de la movilización ciudadana.

Sin embargo, es en la Cámara de Diputados donde tiene que definirse un eventual juicio político al mandatario, y es justamente Honor Colorado el que se resiste a la posibilidad de acompañar. Y no es la primera vez que se da este escenario, en el cual siguen especulando, ya que en una ocasión anterior le habían salvado tanto a Marito como al vicepresidente Hugo Velázquez. Fue cuando saltó el escándalo sobre la negociación del acta secreta de Itaipú, que al final quedó como una anécdota, ya que ni hubo investigación fiscal. “Un presidente de la República no pide a sus funcionarios que pongan sus cargos a disposición”, fue el reclamo del diputado cartista Walter Harms, cuando surgió la información de que Abdo pidió a todos sus ministros que pongan sus cargos a disposición del Ejecutivo. “Un presidente toma decisiones y hace cambios según la evaluación de la gestión. ¿O tiene que pedir por favor a los inútiles que se vayan? ¿O tiene que pedir permiso para ordenar?”, cuestionó Harms. Otro que se pronunció también fue el titular de la Cámara Baja y presidente de la ANR, Pedro Alliana, quien también responde a Honor Colorado. “Hoy la ciudadanía exige respuestas, no convocatorias a dirigentes en plena pandemia sanitaria”, criticó por el apoyo por parte de los seccionaleros. “Como presidente de la ANR rechazo el actuar de algunos presidentes de seccionales; debemos escuchar y apoyar los reclamos de la gente; y aceptar que es el momento de dar soluciones”, fue lo que escribió en sus redes. “El movimiento Honor Colorado no forma parte de este Gobierno”, alegó el cartista Raúl Latorre, intentando desmarcarse. “Andate”, fue el consejo del senador Sergio Godoy a Abdo.



CRISIS POLÍTICA EN PANDEMIA