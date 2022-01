Cartismo hace show por rivalidad electoral y trunca ley de emergencia

Luego de un breve debate, Bachi anunció que su bancada se retiraba y así dejaron la sesión sin cuórum, lo que impidió que sea tratada la ley de emergencia.

El objetivo real. La actuación del cartismo dejó en evidencia el internismo temporal antes del abrazo y sus decididos ataques hacia el oficialismo y contra el vicepresidente Hugo Velázquez, sus intereses en cuanto a las contrataciones que establece el proyecto y su intención de retornar a las sesiones virtuales que les permiten ausentarse y encender las cámaras solo cuando es necesario.

El diputado del Partido Patria Querida (PPQ), Sebastián Villarejo, exclamó efusivamente que Honor Colorado le tiene miedo a Velázquez con las contrataciones y pidió que lleven su pelea al local de su partido. “Hacen un show para juntarnos en una semana y que se vuelva a negociar. Estoy cansado de este show del electoralismo. Resulta que ahora que son rivales, tenemos que entrar en esta pelea desastrosa. Lo que hay que votar acá es si estamos o no de acuerdo con el artículo 4 de las contrataciones, vetamos el artículo en todo caso, pero ahora resulta que en la Cámara de Diputados vamos a estar discutiendo si hay o no nulidad (…), definamos la emergencia, o sino resulta que en realidad no hay emergencia, entonces no vengamos después de una semana a querer aprobar (…), dejémonos de joder con el electoralismo, vayan a pelearse a la sede de la ANR y no le jodan al país con su pelea electoral, váyanse a 25 de Mayo y agárrense pero no nos vengan a la Cámara a querer trancar la situación, nos están utilizando para una pelea. El fondo de la cuestión no es el espíritu jurídico, si se pasan violando la constitución cada miércoles”, lanzó Villarejo.

Finalmente, se decidió pedir en sesión de la Comisión Permanente convocar de nuevo a Diputados para el lunes.



Ellos ko se pelean gua’u nomás, se tratan de narcos, de corruptos y después se abrazan por sus intereses de robar.

Kattya González,

diputada del PEN.



La lógica mercantilista de la política no es sostenible y hoy vimos su efecto negativo. HC generó una crisis.

Hugo Ramírez,

diputado de la ANR.



Existe mala voluntad. No hay nulidad y por eso recurren al recurso de la sorpresa. Hubiesen advertido antes.

Jazmín Narváez,

diputada de la ANR.