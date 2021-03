Cartismo especula sobre juicio político y exige más cambios

El país arde entre las manifestaciones ciudadanas pidiendo la salida del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y el anuncio de juicio político por parte de diputados liberales, pero el cartismo, que tiene en sus manos la decisión final, se toma el tiempo para definir su posición, mientras evalúan y presionan por cambios desde el Poder Ejecutivo, y la reacción de los indignados, que llevan cuatro días consecutivos en las calles, incluso, frente a la casa de Horacio Cartes.

El presidente de la Cámara de Diputados y de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Pedro Alliana, adelantó que no apoyan el juicio político, pero a su vez pidió que los corruptos se aparten de los procesos de licitación y manifestó que no están conformes con los cambios que se hicieron en los ministerios. "Nuestra posición como bancada de Honor Colorado es que no estamos conformes con los cambios que se dieron. Creemos que hay todavía cambios que se deben dar. Estamos convencidos que hay más reemplazos que deben darse, aún hay gente involucrada que llevó a esta situación con la falta de medicamentos, la falta de atención, las camas de terapia intensiva y las denuncias de corrupción. Nuestro movimiento siempre fue oposición dentro mismo del Partido Colorado, buscando lo mejor para el país; tenemos autoridad para hablar y denunciar los casos irregulares”, insistió. Ya se dieron salidas por presión cartista como el caso de Eduardo Petta y Juan Ernesto Villamayor, y mientras pasan los días este sector sigue presionando por más nombres, como el titular del IPS, Andrés Gubetich. “¡La situación del IPS es insostenible! Denuncias por supuesta venta de medicamentos, despidos injustificados al personal de blanco en plena pandemia. Es urgente un cambio radical en la previsional para dar una mejor respuesta en Salud. Los cambios realizados son insuficientes, siguen en el Gabinete actores con total falta de gestión y graves denuncias de corrupción”, expresó por su parte Raúl Latorre. La versión más fuerte es que el cartismo se encuentra esperando los resultados de las manifestaciones ciudadanas y que el objetivo es destituir al presidente, pero no al vicepresidente, en coincidencia con el sector del Partido Patria Querida (PPQ). El diputado Walter Harms puntualizó que están tomándose el tiempo para definir una postura y que no confían en los votos liberales. El diputado Derlis Maidana dijo que evaluará el libelo y negó que existan negociaciones en torno ministerios para el cartismo.

LOS CAIDOS



Echado de Educación

El nombre del ex ministro siempre fue reclamado por Horacio Cartes, con quien mantiene una enemistad, y tras la crisis fue uno de los primeros en salir.



Ex jefe del Gabinete

Tuvo que ser destituido luego del caso PDVSA y tras salvarse de la censura por votos liberales. El cartismo siempre pidió su destitución.



Ex ministra de Mujer

Apenas comenzó la crisis, fue destituida por Abdo, ya que defendió a Villamayor cuando este protagonizó una pelea en un restaurant.



LOS MARCADOS



Ministro del Interior

Fue expulsado del Partido Colorado y el cartismo le señaló por sus posturas opositoras cuando era senador, siendo del PDP, y fiscal.



Ministro de Seprelad

Honor Colorado reclamó su cabeza en varias ocasiones e incluso su salida fue la condición para seguir apoyando al Gobierno de Abdo.



Titular de Petropar

Fue acusado de protagonizar un negociado junto con Procuraduría con la empresa argentina Texos, pero no fue destituido y recibió apoyo de Abdo.



Ministro de la Senac

Siendo del PDP, es reclamado por el cartismo. En su momento dijo que el sector pide su destitución por haber investigado el caso Messer.



Ministra del Trabajo

Su nombre está en la lista de Cartes luego de que, durante su gobierno, cuando era ministra de Justicia, había mantenido un conflicto en el caso Pavão.



Presidente de IPS

Se denunciaron irregularidades como la venta de medicamentos de IPS en farmacias y ahora está en la mira del cartismo. La Fiscalía investiga el caso.



Hay más cambios que se deben dar, aún hay gente involucrada en corrupción y que llevó a la falta de medicamentos.

Pedro Alliana,

diputado de la ANR.