Cartismo activa plan contra Celeste y oposición advierte con ojo por ojo

Si solamente valen los votos y manos alzadas, acá no hay un solo parlamentario que no corra el mismo riesgo. Celeste Amarilla, diputada del PLRA.

Pedimos a los compañeros colorados que creen en la democracia que no se presten a este juego. Kattya González, diputada del PEN.

Con el fin de comenzar a juntar votos para que su colega liberal Celeste Amarilla pierda su banca, sin causal alguna, el líder de la bancada de Honor Colorado, Basilio Bachi Núñez, paró ayer la sesión de la Cámara de Diputados pidiendo un cuarto intermedio, pero no consiguió los números suficientes en ese tiempo por ausencia de varios colorados.

Sin embargo, el plan de pérdida de investidura ya fue activado y en una semana, con simple mayoría, Amarilla podría quedar fuera por criticar a la reina Letizia, y ser reemplazada por el concejal de Asunción Augusto Wagner, aliado de los colorados, y cuya posición de no dejar la Junta Municipal es conocida, por lo que una segunda suplente, Guadalupe Aveiro, esposa del ex senador Víctor Bogado y ficha cartista, podría asumir el curul.

Toda la oposición decidió unirse y denunciar un atropello a la Constitución Nacional, además de declararse en vigilia permanente para definir acciones, principalmente los 37 diputados opositores.

ADVERTENCIA. El senador liberal Enrique Salyn Buzarquis, durante la conferencia de prensa de la oposición, advirtió que si se consuma la destitución “ilegal e ilegítima” de Amarilla, por una cuestión numérica, harán lo mismo en el Senado contra un cartista. “Prepárense, si le sacan a Celeste, un senador cartista va a rajar automáticamente. Si las reglas de juego van a ser así en Diputados, entonces nosotros tenemos mayoría en el Senado y número suficiente para rajarle a patadas a un senador cartista”, adelantó el legislador.

También estuvo el senador liberal Amado Florentín, quien señaló que con este hecho se abre una ventana peligrosa y que están conversando con senadores del oficialismo para contener el atropello.

LLAMAN A VICEPRESIDENTE. La diputada Kattya González, del Partido Encuentro Nacional (PEN), denunció el intento de robar una banca a la oposición e hizo un llamado al vicepresidente Hugo Velázquez para “evitar este proyecto hegemónico autoritario”. Pidió que intermedie con la bancada de Colorado Añetete para que no se alineen a los intereses cartistas.

Acudieron en solidaridad con Amarilla las cuatro bancadas liberales, representadas por Rodrigo Blanco, Enrique Mineur, Pastor Vera Bejarano, Édgar Acosta. También el independiente Jorge Brítez y, aunque no estuvieron presentes, desde Hagamos apoyaron Tito Ibarrola y Carlos Rejala.

La diputada Rocío Vallejo, de Patria Querida (PPQ), pidió apoyo de la ciudadanía. “Es un inminente quiebre de la representación popular ante la Cámara de Diputados”, exclamó. Por su parte, Celeste Amarilla dijo que espera que esta vez se le dé el derecho a la defensa.

Indicó que esta destitución podría tratarse de un acuerdo por la posible destitución del gobernador de Central, Hugo Javier González.



Si le destituyen ilegítimamente a Celeste Amarilla por una cuestión numérica, en el Senado va a rajar un cartista. Salym Buzarquis, senador del PLRA.



Pedimos a los compañeros colorados que creen en la democracia que no se presten a este juego. Kattya González, diputada del PEN.



Si solamente valen los votos y manos alzadas, acá no hay un solo parlamentario que no corra el mismo riesgo. Celeste Amarilla, diputada del PLRA.