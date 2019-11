Cartes tiene fueros por haber sido electo como senador

Para Hugo Estigarribia, el ex presidente Horacio Cartes cuenta con fueros por haber sido electo como senador el año pasado, pese a no haber asumido ya que el Congreso no lo permitió. Por lo tanto se ampara en el artículo 191 de la Constitución Nacional.

El abogado constitucionalista y ex senador resaltó que Cartes no es senador vitalicio, puesto que el mismo no llegó a jurar como tal y además transgredió la Constitución Nacional al presentarse como candidato a senador activo.