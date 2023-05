Cartes promete que Peña será independiente y acusa a Marito

Citó que tuvo daños económicos y reputacionales. Responsabilizó de “la campaña” al presidente Mario Abdo. “Lamentablemente, hay que agregar, un presidente de la República al frente de toda esta campaña, el que estuvo al frente de todo esto, con la ayuda de la Embajada de Estados Unidos”, disparó.

Admitió que toda la situación le obligó a vender sus empresas. “Varias empresas tuve que vender. Todos los negocios donde tenía más del 50%, pero no era la prioridad el dinero ni nada. Era la reputación, había unas elecciones que afrontar”, precisó.

Cartes afirmó que al ser enviado al país el embajador Marc Ostfield, quien forma parte de la comunidad LGTB, hay una “agenda” detrás y que nadie le informa sobre lo que vendrá después. “No te dicen nada”, le respondió a Mina cuando le consultó sobre lo que podría suceder con su situación en Estados Unidos y contó que cuenta con abogados que están detrás de su caso tanto en nuestro país como en EEUU. “El habernos enviado ese embajador es parte de una agenda, sabiendo cómo es el Paraguay (país conservador)”, subrayó Cartes.

Señaló que sus allegados le comentaron que Abdo planeaba utilizar la polémica del avión venezolano-iraní para causarle daño. “(Abdo) dijo que no iba a parar hasta fundirme”, remarcó y agregó que desconoce la razón de “su odio”. “Él (Abdo) no tiene que ser mi pelea o mi lucha”, dijo y agregó que ya le perdonó. “Si a él le puso feliz (todo lo que le generó la sanción de EEUU) que disfrute. Si vos le odiás a alguien, él está viviendo en tu cabeza y yo no quiero que él viva en mi cabeza. Ya le perdoné”, añadió.

“Me templé y estoy para la pelea, no para doblarme, porque voy a seguir peleando por la verdad”, aseguró.

Comentó que en caso de que ganaran los líderes de la oposición como Efraín Alegre iba a tener que salir del país. “Ni me quiero imaginar, hubiera tenido que rajar del país, pero fracasó el discurso del odio”, resaltó.

Aseguró de vuelta que la dupla Santiago Peña y Pedro Alliana es “un lujo para cualquier país del mundo” y añadió que las manifestaciones (encabezadas por Payo Cubas), que siguen a un modelo anarquista, van a terminar con buenos gobiernos.



ELECCIONES GENERALES 2023



Horacio Cartes,

presidente de la ANR.