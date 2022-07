Cartes niega las acusaciones de los EEUU y considera que son injustas

Manifestó seguidamente que él y su grupo están comprometidos en ofrecer apoyo e información de primera fuente que las autoridades necesiten para esclarecer los asuntos que le cuestionan.

“Seguiremos trabajando en el mismo rumbo, acompañando el fortalecimiento de la democracia, apostando a la inversión en el Paraguay y generando oportunidad y fuentes de trabajo a miles de compatriotas”, finaliza el comunicado, que luego fue publicado también en inglés en las redes.

El comunicado fue ampliamente difundido por los principales referentes y medios de comunicación pertenecientes al Grupo Cartes.

Apoyo. Apenas se hizo pública la decisión del Gobierno norteamericano, los principales referentes y candidatos cartistas emitieron sendos mensajes de apoyo a su líder.

“Siempre a tu lado @Horacio_Cartes. El MEJOR Presidente de la Era Democrática. #MasFuertesQueNunca”, tuiteó su ex ministra de Hacienda y una de las precandidatas al Senado por Honor Colorado, Lea Giménez.

“A tu lado siempre”, le escribió a su turno la ex ministra de la Corte y precandidata a senadora, Alicia Pucheta.

La ex embajadora y ex ministra de la Mujer María José Argaña es otra de las que publicaron mensajes de apoyo a su líder. “Siempre ahí HC”, tuiteó con varias fotografías al lado del ex presidente de la República.



Niego y rechazo el contenido de las acusaciones (de los EEUU), las que considero infundadas e injustas.

Horacio Cartes,

ex presidente.