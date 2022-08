Cartes dice que solo muerto le sacarán de carrera política

El ex presidente Horacio Cartes se muestra cada vez más desafiante en sus discursos, los cuales subieron de tono, desde que Estados Unidos lo declaró como “significativamente corrupto”.

El jueves participó de un acto partidario en Areguá donde textualmente dijo que “solamente muerto” no participará de las elecciones internas, donde se postula a la presidencia del Partido Colorado. “Quienes quieran que me vaya, me van a tener que matar, no me van a sacar de la cancha”, manifestó el ex mandatario, quien estaba rodeado de los candidatos a diputados, senadores y la dupla para la presidencia.