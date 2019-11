Hasta ahora, la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, no tomó ninguna decisión con respecto a que el ex presidente Horacio Manuel Cartes Jara se haya puesto a disposición del Ministerio Público para ser investigado.

Con la presentación, evidentemente, el ex titular del Ejecutivo, quien tiene orden de prisión preventiva en el Brasil, y ahora con captura internacional, pretende trabar cualquier tipo de extradición posible. El escrito presentado el pasado lunes remarca que tuvo conocimiento de la existencia de un proceso de investigación de la Policía Federal y el Ministerio Público Federal en el Brasil, por lo que se dictó la prisión por el Juzgado de la 7ª Vara Federal Criminal de Río de Janeiro. Indica que, según las actuaciones a las que accedió, se le atribuyen supuestas conductas que consisten en haber realizado comunicaciones por WhatsApp con Darío Messer y haber proveído dinero para sus “gastos jurídicos”. Remarca que los documentos atribuidos afirman que tales conductas y circunstancias sucedieron íntegramente en el Paraguay. Con esta lógica, Cartes dice que se pone a disposición basado en el principio de territorialidad, para que se investiguen y juzguen los hechos y conductas que se le atribuyen en Paraguay. LEY DEL BRASIL La estrategia de defensa se basa en el artículo 7 del Código Penal del Brasil por el que la Justicia de ese país tiene competencia cuando los delitos sean cometidos en el extranjero por un ciudadano brasileño como autor, o cuando la víctima de los delitos sea de brasileño. De hecho, en Paraguay tenemos el conocido caso de Marcelo Pinheiro, alias Marcelo Piloto, quien mató a una joven de 18 años en la Agrupación Especializada, pero será juzgado en Brasil por ese delito. Con respecto a un delito cometido contra un brasileño, Brasil también tiene competencia para juzgar al autor, según el citado artículo del Código Penal. Según su defensa, Cartes es paraguayo y los supuestos delitos se habrían cometido en Paraguay, tal como lo señala en su escrito. En todo caso, la Fiscalía paraguaya podría investigar el hecho punible de frustración a la persecución y ejecución penal. Hay que recordar que Darío Messer también tiene orden de captura en el Paraguay, junto con su hijo Dan Messer, por supuesto lavado de dinero y asociación criminal, por lo que la Fiscalía también puede abrir proceso por este motivo si tiene pruebas. Si se forma un proceso contra Cartes en el Paraguay, en caso de algún pedido de extradición, este quedará supeditado a la decisión de la Justicia paraguaya. Por otro lado, y no siendo un elemento menor, la defensa de Cartes también habla de los fueros como senador vitalicio y como senador “electo y proclamado” según expresa. Con ello, serán también los votos en el Senado un elemento importante a considerar no solo para la posible extradición, sino para una posible investigación en nuestro país, pese a que se “puso a disposición” del fiscal.

el impacto del lavado en la política



a disposición. La fiscala general aún no resolvió sobre el pedido del ex presidente de la República.



JURISDICCIÓN. Código Penal brasileño le da competencia por hechos ocurridos en el exterior.