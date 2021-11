Cardona: "Vamos a encontrar una salida"

Miguel Cardona, presidente de Olimpia, en visita a Fútbol a lo Grande (1080 AM), expuso sus planes en su nuevo cargo y los proyectos para sacar adelante la crisis financiera de la institución y los problemas con FIFA.

“El amor a Olimpia es algo inexplicable, que no cambia nunca y por algo la vida te pone este tipo de circunstancias y eso hace que uno se anime a luchar por su club, a trabajar y a luchar por Olimpia y yo me imagino un club ordenado y sostenible en el tiempo, que no que dependa de 1 o 2 personas y tengo varias ideas para ello”, explicó el flamante titular franjeado.

Apuntando acerca de las herramientas a ser utilizadas para apaciguar las deudas, Cardona remarcó: “Con mucha disciplina y con mucho trabajo, hablando entre todos los socios, vamos a encontrar un mecanismo y una salida. El plantel ha cobrado y vamos a encontrar un esquema y vamos a hallar herramientas para salir de la crisis, no es un tema fácil, encima está el problema de la FIFA, pero siempre me gustaron los desafíos”, agregando del presente: “Los resultados son consecuencias del trabajo disciplinado, hace tres semanas me estoy reuniendo con los jugadores y se ve algo mejor en el grupo que emocionalmente ha mejorado. Les dije a los muchachos que voy a estar con ellos en las buenas y en las malas y voy a cumplir con todos ellos y eso hace que se genere un sistema de credibilidad”.

COMPLICADO. Abordando el caso del atacante Derlis González, cuya deuda con el Dínamo de USD 5.500.000 fenece el próximo 26 de noviembre, Cardona enfatizó: “Lo de Derlis vence el 26 y es muy difícil, uno debe de reconstruir sobre la verdad y hay otras urgencias, ojalá que tengamos algún milagro y sobre eso tenemos que juntar a la gente para trabajar y levantar”, sumando: “Entre Nicolás Domingo y Diego Polenta son 3 millones de dólares y eso ya está en FIFA”.

El presidente además reflexionó: “Nosotros debemos de hacer que esto no vuelva a ocurrir, todos estos temas de FIFA son porque las cosas no pasaron por la Comisión Directiva, pero ya nos queda sacar todo esto adelante entre todos”.

Con relación al futuro inmediato, el dirigente no dudó: “Olimpia tiene un gran plantel, estoy convencido en el grupo que salió muchas veces campeón con un modelo de juego adecuado, pero debe ir mechando con gente joven, encontrar el equilibrio para que esto pueda lucir mejor. Ahora vamos a hacer una pretemporada adecuada. En la reserva fuimos campeones invictos, en las inferiores vamos bien y ahí es donde tenemos que apuntar a un Olimpia ganador”, remarcando: “Vamos a estudiar de manera especial puesto por puesto en todos los planteles, para saber quiénes son las opciones 1 y 2 para no venderlos, el resto sí se puede negociar”.

El gran sueño

“El museo es mi gran objetivo, ahí tiene que estar toda su historia y recuperar todo ello, que el público pueda acercarse a ver todo eso y pagando será otro ingreso para el club. No será solo fotos, será interactivo”, expuso Miguel Cardona, en alusión a próximos proyectos.

Aumenta la capacidad

Miguel Cardona refirió que está todo dado para la ampliación de Para Uno: “Vamos a levantar 200 nuevos palcos hacia plateas, son cuatro pisos hacia ese sector, el proyecto está hecho, el contrato está firmado, cada palco es para 9 personas y superaremos los 1.000 espectadores, con un patio de comidas espectacular para que la familia vuelva al Olimpia, eso se va a financiar con concesión y no pondrá un dólar”.