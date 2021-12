Cárdenas recibe ocho años de condena por lesión de confianza

Guido Salcedo, ex director de Administración y Finanzas, recibió una condena de 6 años; Carlos Mendieta, contratista, 3 años; Alejandrino Duarte, contratista, 3 años.

Cárdenas firmaba al inicio la ejecución de las obras sin que el Ministerio de Educación y Ciencias esté al tanto. Desembolsaba los pagos sin que ni siquiera hayan iniciado las obras, y sin tener siquiera el informe de disponibilidad presupuestaria.

Se pagaba la totalidad sin que termine la construcción; por ende, sin ver las especificaciones finales.

Salcedo se encargaba de llevar las documentaciones escuela por escuela para hacer firmar a los o las encargadas. Nunca permitió que lean esos documentos donde se señalaban las especificaciones de qué materiales se iban a utilizar y cómo los iban a ejecutar.

El Tribunal de Sentencia que condenó al ex intendente colorado estuvo integrado por Yolanda Portillo, Yolanda Morel y Elsa García. El perjuicio patrimonial ocasionado a la Comuna asciende a la suma de G. 859.559.192.

Roberto Cárdenas no irá a prisión porque el Tribunal decidió mantener las medidas cautelares. Los agentes fiscales Luis Said, Teresita Torres y Carina Sánchez habían solicitado ocho años de cárcel para el ex intendente de la ciudad de Lambaré.

Casos. En tres juicios anteriores, Cárdenas fue condenado por hechos irregulares durante su administración como jefe comunal.

El ex intendente de Lambaré fue condenado este año a solo dos años por usurpación de funciones públicas, tras firmar la adjudicación del almuerzo escolar, pese a que ya no era jefe comunal.

También recibió otra condena similar por una mala utilización de fondos de royalties, ya que se hicieron transferencias para pavimentación a cuentas institucionales, con un perjuicio de G. 6.000 millones.

La última condena, la más alta, fue de cuatro años, tras la caída del techo de un aula del Colegio Nacional de Lambaré, en pleno desarrollo de clases.