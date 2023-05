Capital y alrededores paran con cada lluvia

“Entraba a las 08:00 al trabajo, imposible salir por la lluvia. Pido Bolt, no hay, busco Uber y el monto es más de mi jornal diario. Espero 40 minutos bus y no hay, ya no se puede vivir así, es inhumano”, relató la usuaria del Twitter Bianca. Su reclamo es uno de los tantos que se realizaron a través de las redes sociales y que evidencia la deficitaria infraestructura de la ciudad y el pésimo servicio de colectivos metropolitanos.

Una de las zonas donde se acentuó el caos fue en la avenida Doctor Molas López, donde la obra de desagüe pluvial avanza con lentitud. Ante la inestabilidad del tiempo, el área naturalmente inundable es uno de los puntos más críticos por el raudal. Moradores de la zona lamentaron que no pueden transitar, en días de lluvia por el agua y en días despejados por autos mal estacionados sobre la avenida.

La Dirección de Meteorología anunció la persistencia de lluvias también durante este fin de semana. Recién para el lunes las condiciones del tiempo mejorarían, incluso está previsto el inicio de la próxima semana con un ambiente fresco.

Damnificados. La Municipalidad de Asunción reportó hasta ayer un total de 2.143 familias evacuadas ante la crecida del río Paraguay. De este total, 1.678 familias se encuentran en refugios temporales que fueron habilitados por el periodo de riada. En la capital se registran 21 albergues transitorios.