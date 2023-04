Cansados de motochorros, residentes de Ypané piden más presencia policial

Afirman que en las calles de la ciudad van ganando los malos, mientras que la gente de bien no puede salir de sus casas una vez entrada la noche.

Vidalina Viera, una de las pobladoras, manifestó que decidieron actuar formando una comisión y exigir mayor compromiso a las autoridades “ya cansados de los motochorros y los chespiritos que constantemente están haciendo robos domiciliarios”.

La mujer dejó en claro que si luego de esta reunión no hay mejores resultados, tienen pensado realizar una manifestación en la ciudad y llegar hasta la Comandancia de la Policía Nacional. Resaltó que la comisión ya trabaja de manera conjunta con la Comisaría 23ª Central, pero que dicha dependencia policial necesita de una patrullera más, ya que solamente cuenta con un móvil, lo que hace imposible abarcar a toda la ciudad. “Necesitamos de una patrullera, de qué nos sirve que los agentes policiales estén en la comisaría”, señaló.

A todo esto, afirmó que viven con miedo para salir a la calle. “Vivimos en zozobra, con mucho miedo, aquí a las ocho de la noche ya la gente no puede salir a la calle, tienen miedo de irse a la despensa. Gente que va a su trabajo van con miedo”, relató.

“Es grave lo que está pasando y por eso decidimos hacer algo. La ciudad de Ypané es demasiado grande y no se puede patrullar con solo una patrullera”, expresó.

En ese sentido, la mujer resaltó: “Si no hay luego solución para nuestra Comisaría, como luego vamos a estar protegidos nosotros de los bandidos, de los asaltantes”, reclamando a la Comandancia de la Policía mayor acompañamiento, de tal manera a obtener mejores resultados.

“Si no hay los suficientes oficiales y patrulleras que tiene que haber para salir por la ciudad no se va a solucionar nada y si nadie se moviliza, si nadie hace acompañamiento a la Comisaría o al comisario, en un trabajo que debe ser en conjunto y si no le pedimos a la Comandancia, esto nunca se va a solucionar”, remarcó. Por último, pidió como representante de la comisión el apoyo y acompañamiento de los agentes del Grupo Lince a la Comisaría de la zona. Detalló que como vecinos organizados ya realizaron varias actividades para obtener mayor seguridad en los barrios, como la colocación de cámaras de seguridad y otros.