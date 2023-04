Cannes anuncia lista de seleccionados

Wes Anderson con Asteroid City, Ken Loach con The Old Oak y Win Wenders con Perfect Days, figuras asiduas de Cannes, destacan en la lista, a la que se podría añadir en último minuto Martin Scorsese, con su filme Killers of the flower moon.

Club zero de Jessica Hausner; The zone of interest de Jonathan Glazer; Fallen Leaves de Aki Kaurismaki; Les files D’olfa de Kaouther Ben Hania; La chimera de Alice Rohrwacher; La passion de Dodin Bouffant de Tran Anh Hun; Rapito de Marco Bellocchio; May December de Todd Haynes; Jeunesse de Wang bing; y Firebrand, de Karim Ainouz, son algunos de los filmes que competirán por la Palma de Oro.

En la selección, por primera vez se eligió a seis mujeres directoras, un récord para el certamen. Entre los representantes latinoamericanos, solo el director brasileño Ainouz disputará el máximo galardón. Marcarán presencia en otras categorías y con proyecciones: Los brasileños Kleber Mendonca Filho, con Retratos fantasmas; João Salaviza y Renée Nader Messora, con Crowra; el argentino Rodrigo Moreno, con Los delincuentes y el chileno Felipe Gálvez, con Los colonos.