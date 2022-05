Canje de entradas para el clásico

Los sectores habilitados son: Graderías Norte G. 30.000 (no socios G. 60.000), Graderías Novena G. 20.000 (no socios G. 40.000), Plateas G. 40.000 (no socios G. 70.000) y Preferencias G. 60.000 (no socios G. 110.000).

A partir del 20 de mayo hasta el día del partido, las entradas tendrán un incremento de entre G. 10.000 a 20.000 dependiendo del sector. Estas se adquieren y canjean en la sede social de Cerro y a través de la tiquetera digital que maneja la institución.

Autocrítico. Francisco Arce, entrenador de Cerro, subrayó los errores que tuvieron sus dirigidos en el 0-0 vs. Guaireña: “En el desenlace de las jugadas ofensivas no hicimos lo correcto. Las veces que corrió un poco el balón, no pudimos hacer lo correcto”.