Candidatura para ANR en una disyuntiva

En Caazapá manifestó días atrás que sigue en dudas esa posibilidad que depende de lo que ocurra en Honor Colorado y principalmente con sus aliados. “Si Dios quiere vamos a seguir trabajando hasta el último día. Ya no me puedo candidatar a nada, hay algo que puede pasar todavía, pero no sé todavía. Pero no me voy a candidatar a nada”, expresó el mandatario no cerrando del todo aún la discusión que generó muchos cuestionamientos legales.

FACTOR NICANOR. En el entorno del presidente de la República no se descarta completamente que finalmente la candidatura de la ANR recaiga en la figura de Nicanor Duarte Frutos, actual director de Yacyretá, quien viene discurseando en los actos oficiales defendiendo el gobierno de Abdo y cuestionando a Cartes.

En las últimas semanas también Duarte Frutos hizo campaña acompañando al vicepresidente Hugo Velázquez.

El sector de Duarte Frutos es considerado fuerte dentro de la ANR, pues tiene aproximadamente 65.000 votos, según el análisis interno que hacen en el movimiento.

Pero el escollo que tiene Nicanor es que el grupo de senadores disconformes con Velázquez tampoco tiene buena relación con el director de la EBY, a quien acusan de desentenderse de ellos y que solo opera para fortalecer su propio equipo político de cara a lo que serán las próximas internas coloradas y posteriormente las presidenciales.