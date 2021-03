Candidatos políticos a embajadores en Argentina y EEUU

Fuentes diplomáticas manejan la información de que la Cancillería Nacional baraja las posibilidades de llenar algunas de las nueve vacancias en embajadas –producidas recientemente–, designando a figuras que no pertenecen a la carrera diplomática.

Mencionan que hubo un ofrecimiento a Blanca Ovelar, senadora colorada, para el cargo de jefa de misión en Argentina, donde se dieron por terminadas las funciones del embajador Julio César Vera Cáceres.

“A mí nadie me habló del tema”, dijo la legisladora colorada al ser consultada.

También se habla de que el Gobierno ve como potencial candidato a embajador ante los Estados Unidos a Hugo Cáceres, ex jefe de la Unidad de Gestión de la Presidencia de la República. De aceptar el ofrecimiento, que todavía no ha recibido, según confirmó ayer a ÚH, iría en reemplazo del diplomático Manuel María Cáceres, actual director paraguayo de Itaipú. El ex funcionario de la Presidencia había ocupado antes el cargo de director por Paraguay ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Washington, Estados Unidos, desde el 2005. También estudió una maestría en Administración con énfasis en Finanzas Internacionales en la George Washington University.

Mencionan además que Raúl Montiel, diplomático con rango de embajador, sería propuesto para la Embajada ante Canadá, y se aguarda el beneplácito del Gobierno de Sudáfrica para que Juan Ignacio Livieres, director general de Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores, sea designado embajador.

Figuran además en la línea de salida a misiones en el exterior, los embajadores Gustavo López Bello y Luis Enrique Insfrán. Este último se desempeña como viceministro de Administración y Asuntos Técnicos.