Candidato insta a dejar de lado diferencias con HC

Ante la posibilidad de que la presencia de Cartes en el acto disguste a los candidatos de Fuerza Republicana, Rodríguez precisó que “por una cuestión natural debe estar el presidente de la ANR, es él quien administra la Junta de Gobierno”.

En ese sentido instó a los demás candidatos a olvidar las internas coloradas porque ya culminaron el 18 de diciembre y olvidar que existen movimientos. “Ahora somos todos colorados y eso es lo que debemos recordar en esta campaña”, enfatizó.

“Los colegas candidatos tienen que tener la suficiente madurez política y respetar la voluntad popular”, dijo también con relación a la elección de Horacio Cartes como presidente de la Junta, quien en las internas ganó al presidente Mario Abdo Benítez.

Por otro lado mencionó que los actos políticos se harán por orden. En ese sentido, comentó que en la residencia del ex ministro Julio Javier Ríos se delineó una agenda de actividades, que fue presentada al candidato a presidente Santiago Peña el martes pasado.

“Nuestra prioridad es que Santiago Peña gane las elecciones y cada uno trabajará por su candidatura porque es unipersonal”, destacó Rodríguez, quien adelantó que por su parte organizará dos actividades con la presencia de Peña en Sajonia y Barrio Jara.

POSICIONES. Cabe señalar que tanto el asesor de Mario Abdo Benítez, Daniel Centurión, como el secretario privado adjunto, Mauricio Espínola, quienes son también candidatos a diputados, indicaron que no quieren aparecer en actos junto a Cartes, solamente junto a Peña.

Centurión incluso fue radical al renunciar a su cargo de miembro de la Junta de Gobierno y al decir, ante las sanciones de Estados Unidos hacia Cartes, que este debe renunciar a su cargo.

“Considero que debe defender los intereses partidarios en las próximas elecciones y no afectar las candidaturas, principalmente no afectar a la chapa presidencial”, manifestó Centurión, quien también se refiere a los cartistas como “arrodillados a la mafia”. Recientemente indicó que no se alquila “al dinero del patrón”. La lista de candidatos a diputados en Asunción está encabezada por Raúl Latorre del cartismo. Centurión le sigue en la nómina. Luego se encuentra María Eugenia Crichigno en el tercer lugar.

La lista continúa con el secretario privado de Mario Abdo Benítez, Mauricio Espínola, en el cuarto lugar.

El dirigente colorado José Rodríguez se ubica como número 5 en la lista. Este pertenece al equipo liderado por el concejal Miguel Sosa.

Christian Samaniego del oficialismo se ubica sexto en la nómina y por último se encuentra el ex concejal Yamil Esgaib, quien está adherido al cartismo junto a su hijo, el concejal Nasser Esgaib, luego de formar parte del equipo de Arnaldo Samaniego.



Dirigentes de San Pedro llevaron respaldo a Cartes

Los dirigentes de San Pedro fueron recibidos ayer por Cartes y el candidato a presidente, Santiago Peña. La delegación estuvo liderada por el diputado y candidato a gobernador Freddy D’Ecclesiis, quien destacó que “las internas ya terminaron y es hora de abrazarnos”.

Por su parte, José Alderete indicó que “la vida está hecha de gestos”.

“Nos decían queremos estar unidos en la Junta y llevar nuestra solidaridad y respaldo al presidente del Partido Colorado”, comentó.

“Cuando el soberano habla, hay que respetar. Las diferencias pueden seguir. Pero nada debe perturbar la unidad de la ANR, nunca más la llanura para el Partido Colorado”, siguió diciendo.

El titular de la Junta, Cartes, a su turno, expresó que los colorados tienen un solo adversario. “Solo un adversario tenemos, nosotros mismos. Los problemas solucionamos juntos, hablando. Ya terminaron los movimientos, soy presidente de todos los colorados y todos somos Lista 1”, resaltó.