Canasta familiar se encarece por escasez de materia prima

Gabino Dagogliano, vicepresidente del Centro de Panaderías y Fideerías del Paraguay, manifestó que la situación actual del sector está difícil por la baja venta de los productos panificados y sostuvo que podrían subir nuevamente los precios. “Ya se dio el primer aumento de panificados y ahora posiblemente lleguemos a una nueva suba. Se incrementó el precio de la harina y también volverá a subir el precio del huevo. No podemos decir en cuánto incrementaremos el precio porque no se estabilizan los costos de nuestras materias básicas”, expresó.

Dagogliano indicó que todas las materias primas utilizadas en la elaboración de los panificados son de producción nacional.

POCOS HUEVOS. Con relación al problema de la falta de abastecimiento de huevos en el mercado, Rolando Ramírez, presidente de la Asociación de Productores Pymes de Huevos, sostuvo que los precios del producto se reajustarían en un 10%, debido a que la producción a nivel local se encuentra resentida por la falta de materia prima suficiente para alimentar a las aves, que es el maíz. Al mismo tiempo, señaló que existe un desabastecimiento parcial, debido a que dejaron de ingresar huevos de contrabando, porque los precios también aumentaron en Argentina y Brasil, lo que hace inviable el negocio.

No obstante, dijo que el contrabando de este producto, que saturó el mercado durante los últimos meses del año pasado y los primeros del 2022, contribuyeron a que unas 20 a 25 pequeñas granjas de las 140 existentes en el país, se vieran obligadas a cerrar por no poder seguir haciendo frente a los altos costos de producción. “El valor histórico del maíz (principal alimento de las aves) era de G. 1.800.000 la tonelada y actualmente está a G. 2.450.000 la tonelada. El maíz se constituye en el 62% del balanceado que consumen las aves, y ahora que vinieron las lluvias vamos a asegurar que haya zafriña, porque si no, habría falta del maíz, y no sé qué haríamos los productores de huevos, ovinos, bovinos y lácteos, pues somos absolutamente dependientes del maíz”, indicó Ramírez.