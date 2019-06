Campaña contra la violencia

El principal objetivo es contar con un protocolo contra el acoso en los colegios de gestión privada, privada subvencionada y pública de todo el país.

Las jóvenes animan a ex estudiantes y actuales escolares a sumar sus denuncias (de manera anónima) bajo el hashtag propuesto, para desnudar los casos que se dan año tras año en el interior de las instituciones educativas públicas o privadas. En unos instantes, las respuestas a la campaña se hicieron virales. “Hace un año me mudé de colegio y conocí a un profesor, desde que lo vi me dio miedo de cómo mira a las compañeras. Un día, ese mismo profesor me gritó de todo, cuando volvía a mi casa”, se lee en uno de los testimonios. ...“Ellos estaban haciendo un ránking de las mejores colas del curso”, dice otra historia, que indica que en ese caso intervino el profesor y el hecho nunca más se repitió.

En contacto con medios de prensa, las ex compañeras de diferentes promociones del centro escolar jesuita, indicaron que con esta acción buscan además de activar un protocolo, acompañar a las víctimas del suceso ocurrido días atrás. Asimismo frenar la normalización del acoso que es tradición en los establecimientos educativos.

DEBATIRLO. Hablar de sexualidad, de manera integral en las instituciones educativas, aconsejan voceros de la organización juvenil Somos Pytyvõhára, para frenar más casos de acoso, físico o a través de las redes, que se denuncian con mayor frecuencia en las escuelas.

Recuerdan que este tema es tratado desde el punto meramente biológico en las instituciones educativas. “Esto, si es que con suerte se aborda en los colegios”, dice una de las voceras de Pytyvõhára, Cintia Escurra.

“Cuando hablamos de educación integral de sexualidad, se aborda no solo lo biológico, sino también como esos cambios que sufre el cuerpo a medida que crecemos se ve reflejada en los sentimientos”, reflexiona. El grupo exige al MEC una educación sexual integral con enfoque científico en el sistema educativo.

Con referencia al cuestionamiento de las alumnas sobre las reglas de vestimenta, explica que este tipo de roles de género es lo que se analiza a través de esta metodología. “Permite analizar cómo culturalmente a las mujeres nos enseñan desde chiquitas a cuidar nuestra vestimenta”. A los varones se les enseña a reprimir sus emociones, lo que afecta en aspectos como sus acciones.