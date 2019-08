Camioneta de concejal de Caazapá recibió 20 impactos de bala

“Nadie estaba dentro del vehículo y por eso nos salvamos con un compañero”, relató en contacto con Monumental 1080 AM.

Señaló que ingresaron hasta el recinto a esperar al resto de los colegas y, en ese ínterin, se percataron que uno de los baños estaba con la puerta cerrada y les pareció extraño, ya que nadie supo explicar quiénes estaban en el interior. En ese momento estaban cinco concejales departamentales.

Puede leer más: Tiroteo y toma de rehenes en Junta Departamental de Caazapá

Poco después, salieron dos personas que se comunicaban en portugués y los obligaron a permanecer quietos. Después, los atacantes bajaron por las escaleras, salieron al patio de la sede departamental, donde con otros tres desconocidos comenzaron a disparar contra el vehículo de Vergara y de su colega Emilio Tillería, quien llegó a contar 21 disparos contra su camioneta. Todo el ataque duró unos 10 minutos.

Vergara no supo precisar el motivo del ataque, ya que dijo que no se dedica a negocios que puedan generar este tipo de ataques. "Soy una persona de bien y no estoy metido en ningún negocio raro", subrayó.

Sin embargo, recordó que varios concejales impulsaron una auditoría a la administración anterior, por unos supuestos faltantes de dinero. Pero el documento ya está desde hace un tiempo en la Fiscalía de Delitos Económicos.