Camioneros realizan hoy movilización

El presidente del gremio, Diego Bogarín, dijo ayer que el punto central de concentración será en el desvío Villeta-Alberdi. “Nos vamos a manifestar con los compañeros y esperar una convocatoria del Gobierno y las agroexportadoras. Si esto no se concreta, desde el jueves empezamos una huelga nacional”, apuntó.

Dijo que tienen nueve reclamos puntuales, pero el principal es el reajuste del precio del flete que nunca se cumplió. Bogarín afirmó que nunca sirvió el decreto del comité técnico y la situación de los trabajadores es ya complicada.

Indicó que a esto se suman que hay empresas que abaratan el precio y perjudican a los trabajadores. Bogarín aclaró que ellos no participaron en el comité técnico, pero de hecho se estableció una tarifa que luego no se cumplió. “Nosotros estamos mal y en crisis. Sube el combustible, la canasta básica y ya no podemos aguantar”, concluyó.