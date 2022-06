Camioneros insisten en baja de combustibles para todos

El dirigente camionero de Tobatí, Darío Toñánez, manifestó ayer que los gremios del sector transporte de cargas a nivel nacional solo coinciden en que se deben reducir los precios de los combustibles, pero para toda la ciudadanía.

Comentó que no hay rivalidad entre los gremios, pero cada uno defiende lo que considera que le cree será más conveniente. “Lo único que tenemos en común con los otros sectores –en alusión a Juan Villalba y otros referentes del transporte de carga– es que pedimos la reducción de precios de los combustibles”, subrayó.

Explicó que hay gremios que están tratando la carta flete, pero que no rige para los camioneros de la zona de Tobatí y Central. “Ellos están en el tema de que se regularice sus fletes de kilo por kilómetro y viendo con Petropar un sistema de reducción de combustible de G. 650 por flota. Eso no nos compete a nosotros porque nosotros no establecemos nuestros costos de servicio así”, enfatizó.

Indicó que en su sector ellos deben negociar cada carga de piedras o materiales de construcción que, últimamente, se encarecieron por la suba del gasoil y los está dejando sin trabajo.

Toñánez refirió que solo en Tobatí están tumberos de arena lavada, ladrilleros, entre otros, que suman más de 600 camiones y en la Asociación de Camioneros del Paraguay tienen juntos más de dos mil carretas.

REUNIÓN. En cuanto a la convocatoria que tienen hoy con Petropar y la SET, refirió que ellos le van a poner plazo para que bajen el impuesto selectivo al consumo (ISC). “Nosotros vemos que es la única forma que podemos abaratar. Que bajen a cero el gasoil por un tiempo, ya que estamos en una situación casi de guerra por la economía”, sentenció.

Asimismo apuntó que entendía que los trabajadores de plataformas y otros que usan nafta, ya están de acuerdo con la tarjeta de Petropar que les reduce 400 guaraníes por litro.

Puntualizó que a los de su gremio sí les interesa la reducción del 50% del IVA y fueron ellos mismos los que propusieron porque están formalizados y les conviene.

Sobre la ley que elimina intermediarios para Petropar que no aprobó Diputados, señaló que van a interiorizarse sobre lo que pasó y luego tomar una postura.