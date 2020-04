Camino a Emaús

Extractando algunas palabras del papa Francisco que nos puedan servir para esta etapa tan especial que atraviesa la humanidad, se destaca: “Hoy quisiera detenerme sobre la experiencia de los dos discípulos de Emaús, de la que habla el Evangelio de Lucas (cfr. 24, 13-35)… Jesús, al cual habían confiado su vida, parecía finalmente llegado a la batalla decisiva: entonces habría manifestado su poder, después de un largo periodo de preparación y de esconderse. Esto era lo que ellos esperaban. Y no fue así”.

“Los dos peregrinos cultivaban una esperanza solamente humana, que entonces se hacía pedazos. Así, esa mañana del domingo, estos dos huyen de Jerusalén”.

“El encuentro de Jesús con esos dos discípulos parece ser del todo casual… Los dos discípulos caminan pensando y un desconocido se acerca a ellos. Es Jesús; pero sus ojos no son capaces de reconocerlo. Y entonces Jesús comienza su “terapia de esperanza”. Esto que sucede en este camino es una terapia de la esperanza. ¿Quién la hace? Jesús.

Sobre todo pregunta y escucha: nuestro Dios no es un Dios entrometido. Incluso si ya conoce el motivo de la decepción de esos dos, les deja el tiempo para poder comprender en profundidad la amargura que les ha vencido. Sale una confesión «Nosotros esperábamos, pero... Nosotros esperábamos..., pero. ¡Cuántas tristezas, cuántos derrotas, cuántos fracasos hay en la vida de cada persona! En el fondo, todos somos un poco como esos dos discípulos.

A Dios no le gusta ser amado como se amaría a un líder que arrastra a la victoria a su pueblo destruyendo con sangre a sus adversarios. Nuestro Dios es una luz tenue que arde en un día de frío y de viento, y aunque parezca frágil su presencia en este mundo, Él ha elegido el lugar que todos despreciamos.

Todos nosotros, en nuestra vida, hemos tenido momentos difíciles, oscuros…; Y Jesús siempre está junto a nosotros para darnos la esperanza, para calentarnos el corazón y decir: “Ve adelante, yo estoy contigo. Ve adelante”.

El secreto del camino que lleva a Emaús está todo aquí: también a través de las apariencias contrarias, nosotros continuamos siendo amados, y Dios no dejará nunca de querernos. Dios caminará con nosotros siempre, siempre, también en los momentos más doloroso, también en los momentos más feos, también en los momentos de la derrota: allí está el Señor. Y esta es nuestra esperanza. ¡Vamos adelante con esta esperanza! ¡Porque Él está junto a nosotros y camina con nosotros, siempre!

Asimismo, el Sumo Pontífice en la reciente Adoración eucarística y a la bendición 'Urbi et Orbi' desde la plaza de San Pedro, resaltó: “«¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?». El comienzo de la fe es saber que necesitamos la salvación. No somos autosuficientes; solos nos hundimos. Necesitamos al Señor como los antiguos marineros las estrellas. Invitemos a Jesús a la barca de nuestra vida. Entreguémosle nuestros temores, para que los venza. Al igual que los discípulos, experimentaremos que, con Él a bordo, no se naufraga.

Porque esta es la fuerza de Dios: convertir en algo bueno todo lo que nos sucede, incluso lo malo. Él trae serenidad en nuestras tormentas, porque con Dios la vida nunca muere”.

Finalmente, se extracta frases de San José María Escrivá: “te parezca que el Señor te abandona, no te entristezcas: ¡búscale con más empeño! Él, el Amor, no te deja solo. (Forja, Nº 250). Si vienen contradicciones, está seguro de que son una prueba del amor de Padre, que el Señor te tiene. (Forja, Nº 815).

“Para que, por intercesión de la Virgen y de San José, Dios conceda a su hijo(a)... la gracia de sentir la ternura, el consuelo y la alegría de la divina amistad de Jesús, de modo que se le haga más suave aceptar y ofrecer a Dios sus sufrimientos, pensando en el amor con que Cristo sufrió por nosotros. Y que no dude de que Jesús le concederá la salud, si esto es lo mejor para su alma”.

