Cambios en la conducta, señal para acudir a un profesional

Por su parte, la sicóloga Fátima López recomienda hablar con los adultos mayores dando una explicación corta sobre la situación de la pandemia y evitar la sobreinformación de noticias sobre la enfermedad.

GRUPO JOVEN

En el caso de los adolescentes y jóvenes, es urgente estar atentos a los cambios de conducta, advierte el siquiatra Torales. “Cambios de comportamiento con respecto a lo que era antes de la pandemia, hay que preguntarles, sin ser insistentes, con cariño, con afecto, simplemente decirles que estamos para escucharles”.

Los otros comportamientos que deben llamar la atención son que se encierre en su habitación, que no socialice ni a través de internet, presente irritabilidad y se muestre agresivo. Ante estos signos, la persona requiere atención con un especialista.

La licenciada Fátima López Moreira señaló que es importante hablar con los niños acerca de los beneficios de la soledad. “Los paraguayos no estamos sabiendo estar solos, nos cuesta la soledad, pero la soledad es un buen momento para el reencuentro con uno mismo. Para hacer una auditoría interior para ver qué tengo que cambiar, qué tengo que sacar, poner, transformar. De eso se trata la resiliencia. Eso no quiere decir que tengo que permanecer en ese estado. Eso no es bueno”.

Pese a que muchas veces los padres creen que sus hijos manejan una mayor información, la sicóloga recomienda que los adultos sean los portadores de las recomendaciones sobre las situaciones durante la pandemia. “Sabemos que están bombardeados con demasiada información de todo tipo, no siempre son de calidad y buena. Se quedan siempre rumiando con las informaciones. Yo adulto tengo más vivencia, y esa vivencia es lo que mi hijo necesita. Tu hijo necesita tu vivencia, tu información”.

Ante la avalancha de informaciones sobre la pandemia, la sicóloga recomienda evitar la sobreinformación para evitar el miedo, la ansiedad y otros trastornos.

URGENCIAS

Ambos profesionales instan a pedir ayuda a un profesional. “Hay que pedir ayuda, no hay que tener miedo, ni hay que pedir tiempo. La salud mental es cosa de todos. No es cosa de locos, no es cosa de pocos”, señaló la sicóloga López.

En caso de emergencias, el Servicio de Psiquiatría de Clínicas atiende las 24 horas. Las personas pueden comunicarse al (0962) 440-001 para la teleconsulta, en caso de dar ocupado se recomienda insistir hasta ser atendido.