Cámara ratificó la extradición en contra del narco brasileño

El fallo fue dictado por los camaristas Cristóbal Sánchez, Agustín Lovera Cañete y José Waldir Servín, quienes confirmaron la sentencia del 26 de octubre pasado.

La apelación fue planteada por los abogados Jorge Rodrigo Prieto y Christian Clevert Colmán, quienes sostuvieron que el fallo no fue argumentado, no se cumplieron requisitos formales, que los documentos remitidos por el Brasil no están debidamente autenticados, por lo que piden revocar el fallo.

El fiscal adjunto Augusto Salas, por su parte, solicitó ratificar la extradición del narcotraficante.

Piloto es requerido por el de Ejecuciones Penal de Río de Janeiro, Dr. Rafael Estrela Nobrega, por una condena de 21 años de cárcel, por un robo agravado; y por otro atraco donde fue condenado a 5 años y 4 meses de encierro, dictada por el Tribunal Penal Regional de Madureira.

Los camaristas Cristóbal Sánchez y Agustín Lovera votaron por ratificar la resolución dictada por Alicia Pedrozo. Esto, tras analizar cada uno de los agravios de la defensa.

Por su parte, el camarista José Waldir Servín votó por confirmar la extradición, pero anular la parte en que la jueza dispone aplazar la entrega del procesado hasta tanto culmine sus procesos en nuestro país.

Con ello, finalmente, los magistrados admitieron el estudio de la apelación de la defensa, y luego confirmaron la resolución dictada por la jueza Pedrozo.

No obstante, Piloto ya fue expulsado la madrugada de ayer, por lo que el fallo salió unas 7 horas tarde, cuando el encausado ya no se encontraba en nuestro país.