Calé reaparece con Cartes y duda que Añetete continúe

Paralelamente, los referentes de Colorado Añetete y el presidente Mario Abdo Benítez se encontraban en Concepción.

Tras el mitin político, Galaverna dijo a radio 1020 AM, Ñandutí, que él sigue siendo de Añetete, pero que duda que el movimiento siga vigente.

“Siempre estoy en el Partido Colorado. Simplemente compartimos con Horacio una jornada partidaria aprovechando un cumpleaños. Fue un encuentro más. Yo sigo en Añetete, lo que no me da seguridad es si Añetete sigue”, respondió ante la consulta de si estaba cambiando de movimiento.

Alegó que “hay mala conducta de algunos compañeros y lente hû (desentendidos) en el tema de Marito” y comentó que el presidente y Cartes se encontrarán el próximo 4 de setiembre, tal como ya dijo Silvio Ovelar, quien también estuvo ayer con Cartes.

Sobre la posible dupla de Hugo Velázquez con el liberal José Pakova Ledesma, refirió que hasta le parece una ironía y que “Pakova se va a agarrar como un náufrago a un pedazo de madera a una posibilidad como esa”.

En tanto, Horacio Cartes elogió durante el mitin a José Alberto Alderete. “Yo estoy recibiendo muchas felicitaciones por la unidad y todo eso, pero las cosas hay que contarlas como son: el gran gestor es José Alderete”, expresó.

También trajo de vuelta un discurso conservador y atribuyó todos los problemas a la oposición, incluso la quema de los campos.

“Las alianzas vienen a ser todos contra el Partido Colorado y no voy a parar de decir que hay manuales de afuera. Quemaron Colorado Róga. No solo metieron fuego, sino robaron la manguera para extinguir fuego. Pintarrajearon el Panteón de los Héroes y son ellos los que se quieren unirse contra el Partido Colorado”, expresó el ex mandatario.

Luego dijo que quiere conocer los planes de la oposición. “Quiero saber si están en contra de las invasiones de tierras, de quemar campos. Estamos leyendo que las quemas en un 95% son provocadas”. Manifestó que la resistencia “contra toda esa maldad, se llama Partido Colorado”.

Agregó que quiere que el partido “sea mucho más que una maquinaria electoral” y se jactó que desde la ANR se gestionaron 1.500 puestos de empleo y “se está dando oportunidad de estudio”.

“Es placentero ver cómo la gente forma filas y filas, que quiere decir creen en nuestro partido”, enfatizó.